Miguel Najdorf contribuyó al aprendizaje del ajedrez en Argentina



Miguel Najdorf nació hace 110 años en Varsovia (Polonia), el 15 de abril de 1910. Fue un jugador de ajedrez argentino de origen polaco, que alcanzó el título de Gran Maestro Internacional. Aprendió a jugar al ajedrez a la edad de 9 años, con el padre de un amigo. A los 20 años alcanzó la categoría de Maestro Internacional. Terminó el profesorado de Matemática, a los 18 años ganó su primer torneo internacional, fue tercer tablero polaco en las Olimpíadas de 1935, se casó, tuvo una hija. En 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial lo sorprendió en Buenos Aires, ciudad en la que se desarrollaba la Olimpíada de ajedrez de 1939, en la que representaba a Polonia. Siendo judío, interpretó correctamente los sucesos de su tiempo y decidió quedarse a vivir en la Argentina, y adoptar esa nacionalidad. Su esposa Genia, no pudo viajar por una gripe. Solía contar, sentí todo y no pude hacer nada, casi nada. Durante años usé al ajedrez como esperanza, jugaba, reunía dinero, pensaba que si me hacía famoso alguien en Polonia se podía enterar, alguien de mi familia. "Hoy en día hablo ocho idiomas. Pero cuando me quedé en Buenos Aires no conocía ni una palabra que no fuera en polaco. Por entonces, sin familia, sólo contaba con 300 pesos que me dieron a cambio de mi pasaje de retorno. Entonces vendí corbatas y golosinas, y después empecé con los seguros. Y jugué ajedrez, que fue lo que me salvó la vida''.



En su recorrido por la Argentina, uno de los primeros lugares donde recibió el cobijo fue nada menos que el Club Atlético Newell's Old Boys de Rosario. Comenzó a enseñar ajedrez mientras vivía en una improvisada habitación debajo de una de las tribunas del viejo estadio del Parque de la Independencia. Por eso se hizo fanático hincha de Newell's, hasta el último día de su vida. Fue uno de los mejores jugadores del mundo en las décadas de 1940 y 1950, y se destacó en la modalidad de partidas simultáneas de ajedrez a ciegas. En octubre de 1943 estableció el primer récord mundial de partidas simultáneas a ciegas en la ciudad de Rosario, el 25 de enero de 1947 en San Pablo, Brasil.



En 1946 viajó a Varsovia. No había nadie. Todos habían muerto en las cámaras de gas de los nazis. Con la más intensa tristeza y dolor, constató que había perdido a toda su familia. Nadie sobrevivió en los campos de concentración nazis; ni su mujer, ni su hija Lucía, ni sus padres, hermanos y primos.



Años después, se casó con la entrerriana Adela Jusid con la que tuvo dos hijas, Mirta y Liliana ambas son médicas. En 1950 alcanzó la categoría de gran maestro internacional y quedó en quinto lugar en el Torneo de Candidatos disputado entre países. En 1961 venció en los torneos de Mar del Plata y La Habana. Najdorf no defraudó a sus seguidores y participó en varias olimpiadas ajedrecistas en las que consiguió excelentes resultados para el equipo argentino, como fue el caso del subcampeonato de Helsinki de 1952. Fue nueve veces Campeón de Argentina, en el período que va desde 1949 a 1975. Fue, asimismo, miembro del equipo "Resto del Mundo" que se enfrentó a la URSS en 1970, y consiguió un meritorio empate con el ex campeón mundial Mikhail Tahl.



Fallece en la ciudad española de Málaga, el 4 de julio de 1997 cuando se hallaba, a sus ochenta y siete años de edad, embarcado en una nueva gira ajedrecística. El Presidente Carlos Menem decide que el entierro sea realizado con el protocolo correspondiente a los honores de jefe de Estado. Sus restos están en el cementerio de La Tablada, provincia de Buenos Aires, junto a los de sus dos esposas argentinas, bajo un epitafio en la lápida escogido por él mismo que lo pinta de cuerpo entero: "Aquí yace un hombre que supo vivir''. El 15 de abril, desde el año 2007, se celebra en la Argentina, el Día del Ajedrez Escolar en homenaje a Don Miguel Najdorf.





Partida con líderes



Fue invitado por varias personalidades de la política y jugó partidas, entre otros, con el líder soviético Nikita Krushev, el primer ministro británico Winston Churchill, el líder revolucionario cubano Fidel Castro, el mariscal Tito de Yugoslavia, el presidente Juan Domingo Perón y el guerrillero rosarino Ernesto "Che'' Guevara. Como propuesta ante esta situación de pandemia, el Gobierno nacional y provincial deberían promover la práctica del juego ciencia, sobre todo en zonas socialmente desfavorecidas como método transversal de aprendizaje significativo de los contenidos escolares y para disminuir el estrés de la cuarentena.

Por Ricardo Sánchez Alonso

Licenciado en Ciencias de la Educación