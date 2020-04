El bloquismo confrontado con la esencia de un prócer como Federico Cantoni

"Nadie puede dudar que el bloquismo es un partido con mística militante, donde aún pululan personas que inflan el pecho al recordar aquellas buenas épocas de convicciones políticas, que sabe que pensar al momento de tocar cualquier tema, que reconocen los favores políticos y sociales con los que fue creado el partido. Eso se terminó'' (Julio Turcuman, DIARIO DE CUYO, 8 de marzo de 2020). Acertadísima opinión del colega de pluma crítica y sensata. Y es verdad, porque el bloquismo pasó de ser la más poderosa institución política de principio del siglo pasado a un lamentable partido'' atado al carro del vencedor+. Pese a contar con un rico historial, no ha logrado hacerlo trascender y más parece una "casa tomada'', título del magistral cuento de Julio Cortázar. Tampoco se preocupan mucho las autoridades por salir a captar más votos de los que supuestamente cuenta el partido. Tenía razón el exgobernador Leopoldo Bravo, cuando en un multitudinario encuentro partidario alentaba a la concurrencia y diciéndole a sus funcionarios, que no se dejen condicionar por las comodidades que brinda el cargo público, porque "palomo buchudo no trae palomas''. De todas maneras "para quienes inflan el pecho'', es oportuno recordar que un 12 de abril de 1850 nacía Federico José María Cantoni, primer hijo de los tres que tuvo el matrimonio formado por el ingeniero Ángel Cantoni y Ursulina Aimo Boot. Sus hermanos Aldo Felipe Giocondo y Elio Odo Segundo nacieron en 1892 y en 1896 respectivamente. Con el tiempo fueron popularmente llamados "los tres machos Cantoni''.



En relación con Doña Ursulina, mujer de fuerte personalidad y rectitud, fue la encargada de modelar severamente el carácter de sus hijos. Con respecto a quienes vinieron al mundo a fines del siglo pasado y que es posible ignoren quien fue Federico Cantoni. En realidad no fue un loco ni un genio, quizás fue un producto de la época que le tocó vivir. En verdad fue un político casi místico, que discutido por unos, comprendido y admirado por otros, odiado y amado, entró a la historia grande de San Juan y trascendió sus límites. Se preguntarán también quien fue "ese luchador, ese reformador, ese adelantado que blandiendo la alpargata como símbolo de la cruzada, que llevó adelante en favor de los desprotegidos y de la clase trabajadora, enarboló en su provincia los principios indelegables de la justicia social, el federalismo y la independencia económica y política; tres banderas que un cuarto de siglo después fueron doctrina en el peronismo. "¿Quién fue ese incitador de pasiones?''. (El entrecomillado pertenece a una nota anterior de quien escribe). Cantoni elevó a su nuevo partido a la gobernación de la provincia en el año 1923. Tenía 33 años de edad cuando asumió como gobernador. Pero en julio de 1925 Marcelo T. de Alvear dispuso la intervención al gobierno. Ahí comenzó el estigma de los Cantoni: las intervenciones federales injustas y bravas como lo fue la de Modestino Pizarro enviado por Hipólito Yrigoyen en 1928, que terminó con el gobierno de Aldo Cantoni, elegido mediante el voto popular 2 años antes. No obstante las intervenciones a los gobiernos bloquistas (Federico 1923-1925; Aldo 1926-1928; Federico 1932-1934), Federico logró poner en marcha a la provincia mediante un formidable e inédito impulso a la obra publica, que sería muy extenso detallar. Sin embargo, diremos que tuvo un fuerte acento en el sector vial, turismo, salud, riego y edificios escolares, además de legislar en materia laboral y dar inicio a la producción de azúcar de remolacha. Su hermano Aldo continuó y terminó lo comenzado e inicio muchas obras, como el estadio abierto del Parque de Mayo y en otro sentido, modificar la Constitución, que le permitió el voto a la mujer, con lo que se adelantó casi un cuarto de siglo a la Nación. Sin dudas hay demasiada historia. Mucha herencia para honrar.

Por Carlos H. Quinteros

Periodista