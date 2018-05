"Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los envié para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros'' (Jn 15,9-17).



El amor, ¿un mandamiento? ¿Se puede hacer del amor un mandamiento sin destruirlo? ¿Qué relación puede haber entre amor y deber, dado que uno representa la espontaneidad y el otro la obligación? Existen dos tipos de mandamientos. Hay un mandamiento o una obligación que viene del exterior, de una voluntad diferente a la mía, y un mandamiento u obligación que viene de dentro y que nace de la cosa misma. La piedra que se lanza al aire, o la manzana que cae del árbol, está "obligada'' a caer, no puede hacer otra cosa; no porque alguien se lo imponga, sino porque en ella hay una fuerza interior de gravedad que la atrae hacia el centro de la tierra. De igual forma, hay dos grandes modos según los cuales el hombre puede ser inducido a hacer o no determinada cosa: por constricción o por atracción. La ley y los mandamientos ordinarios le inducen del primer modo: por constricción, con la amenaza del castigo; el amor le induce del segundo modo: por atracción, por un impulso interior. Cada uno, en efecto, es atraído por lo que ama, sin que sufra constricción alguna desde el exterior. Enseña a un niño un juguete y le verás lanzarse para agarrarlo. ¿Qué le empuja? Nadie; es atraído por el objeto de su deseo. Enseña un Bien a un alma sedienta de verdad y se lanzará hacia él. ¿Quién la empuja? Nadie; es atraída por su deseo.



El amor constituye el corazón del mensaje cristiano y la esencia misma de la fe. Precisamente, en él se encuentra la originalidad de la Buena Nueva anunciada por Jesús. No se pertenece a la Iglesia del Resucitado en razón de observancia de leyes, en virtud de méritos personales o herencia familiar. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da nuevo horizonte a la vida, y con ello, una orientación decisiva. Al inaugurar su ministerio petrino, el Papa Francisco nos daba una lección magistral más, enseñándonos que el amor auténtico sabe custodiar. Esto implica preocuparnos por todos, por cada uno, con tierna solicitud, especialmente a los más débiles y a quienes son más frágiles; a quienes están en la periferia o fuera de nuestro corazón. Es el llamado del evangelio de hoy. La Iglesia no evangeliza con planes sino con gestos, de lo contrario estaremos faltando a la verdad. Por más planificación pastoral que se diagrame, si ni siquiera reconocemos que los otros existen y tienen derecho a nuestro amor, viviremos en un "ghetto'', pero no en la Iglesia fundada y querida por Cristo. "En esto reconocerán todos que son mis discípulos: en el amor que se tengan unos a otros''. ¡Pensar que el día del juicio final no se nos preguntará cuánto amor recibimos, sino cuánto amor hemos dado! La caridad no busca lo suyo ni va a la búsqueda del propio interés.



El ejemplo supremo viene de Jesús mismo. En contraste con lo que pide la madre de los hijos de Zebedeo, Jesús precisa el estilo y el fin de su misión: "El Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar la vida en rescate por muchos'' (Mt 20,28). El Abbé Pierre, fue un sacerdote francés, nacido en Lyon. A raíz del armisticio franco-alemán de la II Guerra Mundial (1940), se dedicó activamente a proteger a los perseguidos por las autoridades alemanas de ocupación. Fundó en 1949 sus "Communautés d'Emaüs'' (Comunidades de Emaús) con las que alivió la situación de miles de personas sin hogar. En un frío invierno de 1954, el Abbé Pierre pidió al Parlamento francés un millón de francos, que le fueron negados. Tres semanas más tarde el Parlamento adoptó por unanimidad no uno sino diez millones de francos para realizar inmediatamente 12.000 alojamientos de emergencia en toda Francia para los más necesitados. De él recuerdo una frase que pronunciara durante una conferencia en Roma y a la que tuve el privilegio de asistir: "La vida es un tiempo dado a la libertad para que aprendamos a amar''.