En San Juan, el Batallón I de Cazadores de los Andes se levantó en armas el día 9 de enero de 1820. A a corta distancia de su ubicación territorial, se encontraban aguardando el resultado de ese levantamiento el Capitán Mariano Mendizábal (esposo de una hermana del Dr. José Ignacio de la Roza) y los tenientes, Francisco Solano del Corro y Pablo Morillo. El Teniente Gobernador de San Juan fue depuesto, hecho prisionero y puesto en capilla para ser fusilado, aunque esta pena fue conmutada por el destierro. Se eligió a Mendizábal en aquel cargo, quien luego de jurar, delegó el mando político en el Ayuntamiento y se reservó el militar (Catálogo Digital de la Gesta Sanmartiniana, año 206, Archivo General de la Provincia, Libro 58, Fª 281/4 y vta. Documento de fecha 10-01-1820). Cuando la noticia de los hechos de San Juan llega a Mendoza, el Coronel Luzuriaga dirige un manifiesto el 16 de enero de 1820 reprochando la actitud de los insurrectos. Luzuriaga había comprendido que el Gobierno nacional estaba irreversiblemente perdido, tanto como él mismo, pues advertía que la acción disgregadora no tenía retorno. San Martín fue informado inmediatamente de lo que sucedía y no tardó en contestar desde su cuartel general de Santiago de Chile, en una nota fechada el 30 de enero. En la misiva expresaba: "que no le sería extraño un rompimiento desgraciado si el Cabildo, revestido del espíritu de prudencia, moderación y patriotismo, no procura evitar un encuentro con las tropas de San Juan, conservando el orden interior y una defensiva vigorosa''. Como sabía que los hechos habían sido puestos en conocimiento del Director Supremo de la Nación, agregaba que "la razón y el deber aconsejan esperar la decisión suprema que, es de creerse, concilie los extremos que el espíritu de anarquía procura dividir''. El oficio decía por último "entre tanto, como la presencia de la fuerza no sólo protegerá las disposiciones de vuestra señoría para mantener el orden de las provincias, sino que contendrá las pretensiones de los soldados amotinados de San Juan''. Le anunciaba que había ordenado al Comandante General de la División de los Andes, Coronel Rudecindo Alvarado, suspendiera el regreso a Chile mientras durasen las amenazantes circunstancias del día o hasta que el Cabildo creyese innecesaria la permanencia de la fuerza por estar satisfecho de la seguridad del pueblo de Mendoza. También San Martín escribirá el 7 de febrero de 1820 a Rudecindo Alvarado en relación al levantamiento. La esperada decisión del Director Supremo se produjo después. Con fecha 10 de febrero dictó el siguiente decreto: "Apruébese el nombramiento para Teniente Gobernador de San Juan del Capitán Don Mariano Mendizábal, a quien se prevendrá de conservar el orden y la tranquilidad del vecindario''. Quedó así reconocido oficialmente el régimen surgido de la sublevación del Batallón I de Cazadores de los Andes.

El desenlace

El gobierno de Mendizábal apresuró el trámite de la autonomía de San Juan, convocando al vecindario para una reunión en la sala capitular el día 29 de febrero. El día primero de marzo, reunido un grupo de caracterizados vecinos en el lugar de la convocatoria, se acordó la autonomía de San Juan. Nada dijo Mendoza, y un par de días después acordó con San Juan, el reconocimiento de la autonomía. El pacto se celebró con el nuevo Gobernador, Don José Ignacio Fernández Maradona, pues Mendizábal había sido depuesto y desterrado por su compañero del Corro. El 21 de marzo de 1820 el Cabildo había elegido a Fernández Maradona, nuevo Gobernador. De esa forma, el día 1 de marzo de 1820, debe considerarse a San Juan como provincia autónoma al igual que San Luis. La Provincia de Cuyo, dejaba de existir. - Mendizábal salvó su vida por el momento - merced a la celeridad con la cual se puso en fuga. Terminaban así sus abusos y tropelías y el régimen de terror que implantó desde el primer momento. Mendizábal fue después capturado junto a Morillo y enviados a Chile. El director Supremo Bernardo O' Higgins, los remitió a San Martín, que estaba en Lima, quien los hizo juzgar por el Consejo de Guerra y fueron condenados a muerte. Morillos fue fusilado en Huaura, en febrero de 1821 y Mendizábal en Lima, el 30 de enero de 1822. Del Corro, se cree que fue muerto en su Salta natal. Como consecuencia de todo este proceso, lo más grave de Mendizábal fue ocasionar la pérdida del Glorioso Batallón para la causa de la Independencia. De la Roza fue deportado a La Rioja; Sequeira y sus oficiales muertos a sablazos, por una partida de del Corro, en un rancho solitario en Valle Fértil.

La unión de Cuyo

Dentro de este clima, se pudo llegar poco después a un pacto que cimentó la unión de los pueblos de Cuyo, reconociéndose la autonomía de cada una de las provincias. Fue la base del posterior Tratado de Unión de San Miguel de las Lagunas, celebrado en dicho lugar el 22 de agosto de 1822, entre las tres provincias cuyanas y que constituye uno de los pactos preexistentes a que alude el preámbulo de la Constitución Nacional de 1853. Una de las cláusulas del pacto celebrado en Mendoza establecía que las fuerzas sublevadas en San Juan debían dirigirse a Salta en ayuda del General Güemes. Debe tenerse en cuenta que el General Norteño había solicitado ayuda a las provincias cuyanas, para que enviaran tropas con la finalidad de contrarrestar la invasión realista desde al Alto Perú (Documento en Catálogo Digital de la Gesta Sanmartiniana, año 2006 Archivo General de la Provincia, Libro 72, Fª 14/5). El Batallón 1 de Cazadores de Los Andes, debía marchar junto con el batallón mendocino, denominado "Los Liberales'', que estaba en el Cuartel de la Cañada, al mando de Francisco Aldao, hermano del Coronel José Aldao. Reunidas en San Juan ambas fuerzas militares, en la mañana del día 22 de julio, del Corro arengó a las tropas y dio orden de partida, pero no para Salta, sino para Mendoza, con la intención de reponer al Gobernador Campos que había sido depuesto y sustituido por el Dr. Tomás Godoy Cruz. Los invasores arribaron a Jocolí y luego marcharon hacia el Algarrobal, pero al enterarse que Mendoza estaba preparada para el ataque, contramarcharon a San Juan. Las tropas mendocinas, al mando del General Fernández de la Cruz, decidieron perseguir a los invasores sanjuaninos hasta las márgenes del río San Juan y allí aniquilar al Batallón 1 de Cazadores de los Andes (Documento de fecha 4 de agosto de 1820, en Catálogo Digital de la Gesta Sanmartiniana, año 2006 Archivo General de la Provincia, Libro 58, Fª 346/7). Así terminó este Batallón, que en su momento se cubrió de gloria en Chacabuco, Maipú y Coquimbo.

Pacto cuyano

Por Dr. Miguel Angel Licciardi

Presidente AC Sanmartiniana

Académico de Número del Instituto Nacional Sanmartiniano

Este trabajo está en "El Libertador General San Martín y San Juan'' Libro del autor