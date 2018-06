El 14 de junio de 1986 falleció en Ginebra, Suiza, el escritor argentino, Jorge Luis Borges. Fue poeta, ensayista, prosista, catedrático y conferencista. Sus poesías, cuentos, ensayos son ejercicios de inteligencia donde lo irreal es posible. Utilizó líneas atemporales en los cuentos combinando futuro, presente y pasado. Se destacan contenidos temáticos como laberintos, espejos, el infinito y sueños que enriquecen su labor creadora. en su narrativa presenta temas y subtemas derivados de especulaciones intelectuales. Borges compuso: "Oda escrita en 1966''.

Jorge Luis Borges fue uno de los grandes escritores que dio

Argentina y Latinoamérica.



"La Patria, amigos, es el acto perpetuo/ como perpetuo es el mundo.// Nadie es la Patria, pero todos debemos/ ser dignos del antiguo juramento/ de aquellos caballeros.// Somos el porvenir de esos varones,/ la justificación de aquellos muertos.// Nadie es la Patria, pero todos lo somos''.



En la poesía "La fama'', el poeta enumera: "Haber honrado espada y razonablemente querer la paz.// Ser Alonso Quijano y no atreverme a ser Don quijote.// Haber urdido algún endecasílabo.// Haber vuelto a contar antiguas historias/ Ser ciego.// Ninguna de esas cosas es rara y su conjuro me/ depara una fama que no acabo de comprender''.



El tema de la ceguera de Borges también se advierte en su "Poema de los dones''. "Nadie rebaje a lágrima o reproche/ esta declaración de la maestría/ de Dios, que con magnífica ironía/ me dio a la vez los libros y la noche''. Descendiente de próceres, Jorge Luis Borges se refiere a sus antepasados: "Ahí está Buenos Aires. El tiempo que a los hombres/ trae el amor o el oro, a mi apenas me deja/ esta rosa apagada, esta vana madeja/ de calles que repiten pretéritos nombres/ de mi sangre: Laprida, Cabrera, Soler, Suárez.// Nombres que retumban (ya secretas) las dianas''.



Homenajea a sus mayores en el poema titulado "1972'': "Es la Patria. Mis mayores/ la sirvieron con grandes proscripciones,/ con penurias, con hambre con batallas.// Estoy ciego. He cumplido los setenta.// No soy el oriental Francisco Borges/ que murió con dos balas en el pecho/ entre las agonías de los hombres.// Pero la Patria, hoy profanada quiere/ que con mi oscura pluma de gramático/ congregue el gran rumor de la epopeya''.



Recuerda a su bisabuelo el coronel Isidoro Suárez en "Inscripción sepulcral'': "La audacia fue costumbre de su espada.// Impuso en la llanura de Junín/ término venturoso a la batalla.// Eligió el venturoso destierro.// Ahora es un poco de cenizas y de gloria''.



Los libros más importantes de Borges son "Fervor de Buenos Aires'' (1923), "Luna de enfrente'' (1925), "Cuaderno San Martín'' (1929 ), "Historia Universal de la Infamia'' (1935 ), "Ficciones'' (1944), "El Aleph'' (1949), "El otro, el mismo'' (1964), "Para la seis cuerdas'' (1965), "Elogio de la sombra'' (1969), "El oro de los tigres'' (1972), "La moneda de hierro'' (1976). Jorge Luis Borges, que nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, ocupa un lugar preponderante en la literatura universal.

Por Fanny Escolar de Siere - Profesora en Letras