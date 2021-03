El Covid-19 además de convertirse en pandemia ha provocado una profunda recesión económica a nivel global con consecuencias impensadas en el futuro del trabajo para millones de personas en todo el mundo. Varias investigaciones que se presentaron en los últimos meses, proporcionan algunos datos preocupantes sobre los cuales es necesario poner toda nuestra atención.



La recesión ha creado nuevas incertidumbres para el mundo laboral, anticipando el futuro del trabajo.



El ritmo de reconversión tecnológica probablemente, no sólo no disminuya después de la pandemia, sino que se acelere. Al comercio electrónico, la computación en la nube y el big data (que ya eran prioritarios para las empresas), se suman ahora la preocupación por la seguridad, el uso de robots no humanoides y particularmente, la inteligencia artificial.



La automatización



Se espera que el impacto de la automatización sobre el trabajo humano afecte doblemente a los trabajadores: además de la pérdida de empleos producida por la pandemia, la adopción de tecnologías por parte de las empresas transformará profundamente las tareas, los empleos y las habilidades en poco tiempo. En esta perspectiva en los próximos años, millones de tareas serían reemplazadas por máquinas. Para el 2025 (según el World Economic Forum), se espera que el tiempo dedicado a las tareas actuales en el trabajo por parte de humanos y máquinas sea casi igual.



Antes del Covid-19 se pensaba que el número de trabajos que se perderían sería superado por la aparición de los nuevos, pero ahora la creación de empleo se está desacelerando, mientras que la desaparición se acelera.



Otro desafío adicional son las habilidades que requieren los nuevos trabajadores. La resiliencia, la tolerancia al estrés, el pensamiento crítico y el análisis, así como la resolución de problemas, las destrezas de autogestión, el aprendizaje activo y la flexibilidad están entre las principales.



El 94% de las empresas (antes de la pandemia era el 65%) creen que sus empleados requerirán una recapacitación de al menos 6 meses. El trabajo en línea ha demostrado con la pandemia poder convertirse en un cambio disruptivo y profundo sobre las estructuras laborales tradicionales. El 84% de los empleadores dice estar preparados para digitalizar rápidamente sus empresas, incluido un crecimiento del trabajo remoto.



En busca de aprender



El aprendizaje y la formación en línea van en aumento, pero parece diferente para los que tienen empleo y los que están desempleados. Se ha cuadruplicado el número de personas que buscan oportunidades de aprendizaje en línea a través de su propia iniciativa, se ha quintuplicado la provisión de oportunidades de aprendizaje en línea por parte de los empleadores a sus trabajadores y se ha multiplicado por nueve la inscripción para los estudiantes que acceden en línea.



Las herramientas que ofrece la tecnología están a nuestra disposición. Las decisiones que se tomen ahora determinarán el tipo y la calidad de vida que tendremos en pocos años.



¿Estamos haciendo algo por nuestra reconversión laboral? ¿Podremos prepararnos para este escenario que viene después de la pandemia? ¿Qué es lo que puedo hacer para no quedarme sin trabajo?



Desigualdad y tecnología



De no existir iniciativas específicas efectivas (especialmente de los gobiernos y los estados), es probable que la desigualdad se vea agravada por el impacto de la tecnología y la recesión que produjo la pandemia. Los más perjudicados serán los sectores vulnerables, mujeres y jóvenes. También las universidades tendrán que hacer una transformación profunda para dar respuesta a este nuevo escenario.

Por Gustavo Carlos Mangisch

Director de Innovación y Calidad en Educación del Espacio Excelencia y de la Maestría en Nuevas Tecnologías (UCCuyo)