Es habitual observar las largas colas de jóvenes cada vez que surge la oferta de algún puesto laboral.



Uno de los graves problemas que van a quedar a resolver en la pospandemia, se trata de la actividad laboral en nuestro país. Pero para que tomemos magnitud de lo que expreso veamos algunos números oficiales según el INDEC y basados en la población económica activa (PEA).



De acuerdo con la rama de actividad de la ocupación principal, el INDEC observó que el 50,9% del total de la población ocupada se concentró en cuatro ramas de actividad: el 18,1% trabaja en Comercio; el 12,0%, en la industria manufacturera; el 11,4%, en actividades de Servicios financieros, de alquiler y empresariales; y el 9,4% en Administración pública y defensa. Además, la rama de Construcción emplea al 8,7% de la población ocupada y la de Enseñanza, al 8%.



La presión sobre el mercado de trabajo es calculada como la suma de los desocupados abiertos, los ocupados demandantes y los ocupados no demandantes disponibles. Se considera como desocupados abiertos a todas las personas que no trabajaron en la semana de referencia, estaban disponibles y buscaron activamente trabajo (enviar curriculum, responder a avisos de diarios, internet, consultar a parientes o amigos, etc.; la población ocupada no demandante: son ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas pero no buscan otra ocupación y la población ocupada es aquella que busca activamente otra ocupación, es decir que si sumamos los Ítems anteriores eso nos da que el 32,4% de la PEA buscan empleo.



Pero a pesar de este número (que reitero, son datos oficiales del INDEC), lo grave es que un altísimo porcentaje de estas personas que necesitan trabajo, no poseen la instrucción y ni siquiera las especializaciones que requieren hoy muchas de las empresas y el mundo laboral moderno actualmente en la Argentina.



Ejemplifiquemos lo anteriormente expuesto: Si Ud. requiere personal para servicio doméstico se encontrará que son muchas las personas que se ofrecen, ahora bien, si Ud. las pone a prueba, son pocas las que saben desempeñar esta labor, lo mismo sucede si necesita personal administrativo o secretariados, en este caso son mucho menos aquellos que están en condiciones y ni hablar de empresas que necesita personal especializado, el mejor ejemplo fue el de una importante automotriz de nuestro país que necesitaba 200 operarios y de miles de postulantes que se presentaron no lograron llenar ese cupo.



Todo lo expuesto nos lleva a una sola conclusión, la falta de preparación formal en muchos de nuestros compatriotas, es decir "Educación''. Hoy la Argentina necesita imperiosamente recomponer el sistema educativo para que los educandos puedan acceder al mercado laboral del siglo XXI, pero vemos como eso cada vez esta más lejano, ya que un año y más sin escuelas funcionando, so pretexto de la pandemia, van a ser impredecibles las consecuencias negativas, de esta falta de presencialidad en las escuelas, en aquellos jóvenes que comienzan a ser considerados como PEA.



La Argentina que llegó a ser potencia a partir de la Presidencia de Sarmiento con su política de "escuelas, más escuelas y más escuelas'', hoy pareciera haber retrocedido a octubre de 1868 donde prevalecía "la barbarie'' sobre la "civilización''.

Por Jorge Reinoso Rivera

Periodista