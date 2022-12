Mangueras flexibles de cobre. Un auto moderno tiene unos 30 kilos del metal, principal conductor de electricidad. Y una vivienda estándar en un país desarrollados, casi 190 kilos.

Aunque lo llaman "oro blanco" y atrae inversiones hacia Catamarca, Salta y Jujuy, las tres provincias argentinas que conforman el "triángulo del litio" local, un mineral tanto o más importante para la "transición energética" y que el mundo le está reclamando a la Argentina es el cobre. En las reuniones internacionales sobre el tema, dijeron fuentes de la Secretaría de Minería de la Nación, funcionarios de agencias y organismos multilaterales y de otros países señalan que producir y exportar cobre sería un importante aporte de la Argentina a la "transición energética" global.



Desde el área que encabeza Fernanda Ávila, ex ministra de Minería de Catamarca, una de las provincias mineras del país, lo dicen: "La minería en general y el cobre en particular pueden aportar las divisas que el país necesita, generando trabajo formal, bien remunerado y en áreas alejadas de los grandes centros urbanos. Sudamérica es considerada como una región de alto potencial productivo".



Precisan además que la zona de Chile, Perú y la Argentina representan el 40% de las reservas mundiales y que nuestro país cuenta con el 7% del total mundial (esto es, unas 61,4 millones de toneladas), "con muchos proyectos en exploración y con recursos no identificados hasta el momento".



Pero he aquí que según las estadísticas de producción mundial de 2021, mientras Chile, que cuenta con las dos principales minas de cobre del mundo, Escondida y Collahuasi, es el principal productor mundial con 27% del total, y Perú el segundo, con 10% del total, la Argentina, pese a compartir con esos dos países la cordillera de los Andes y su geología, produjo cero. El tercer productor mundial en 2021 fue China, con 8% de la producción total, pero el gigante asiático es también el principal consumidor mundial de cobre refinado. Casi empatando con China se ubica la producción cuprífera de El Congo y por detrás asoman EEUU, con 6% de la producción mundial, muy inferior a lo que consume, y Rusia.



La Argentina dejó de exportar cobre en 2018 con el cierre de Bajo de la Alumbrera, que llegó a exportar U$S 1.400 millones anuales. "Si se pusieran en funcionamiento los 4 más avanzados, las exportaciones de cobre podrían ascender para el 2030 a U$S 6.514 millones, en un escenario de proyección de exportaciones totales de oro, plata, cobre y litio de U$S 18.571 millones en 2030", dicen.

El proyecto sanjuanino

El proyecto más avanzado es Josemaría, de la sueca Lundin Mining, en el noroeste de San Juan, a sólo 9 kilómetros de la frontera con Chile. Ya tiene su campamento; la construcción en sí se iniciaría a principios de 2023 y llevaría unos 3 años hasta entrar en operación, hacia fines de 2026 o principios de 2027. El cálculo es que la operación permitiría producir y exportar unas 131.000 toneladas de cobre que a un precio promedio estimado de 9.000 dólares la tonelada aportaría casi U$S 1.200 millones anuales. Esto es, un solo proyecto cuprífero equivaldría a un tercio de todo lo que la Argentina exportó de minería el año pasado. Lundin se comprometió a que el 70% de la mano de obra y 80% de los contratistas del proyecto serán locales.



Los otros 3 proyectos más avanzados son El Pachón, también en San Juan, actualmente en la etapa de factibilidad, Mara, en etapa de prefactibilidad, en Catamarca, y Taca Taca, en la etapa preliminar de estudio de factibilidad económica, en Salta. Y cerquita, aunque todavía en estado preliminar de factibilidad económica, está Los Azules, de McEwen Mining, una minera canadiense que ya tiene operaciones en Santa Cruz.



Claro que poner en funcionamiento estas 4 operaciones requiere, según los últimos datos oficiales disponibles, más de U$S 16.000 millones de inversiones para emplear, en conjunto, unas 14.300 personas en la etapa de construcción, que se reducirían a 5.800 personas en la etapa de operación, cuando los beneficios se concentrarían en la exportación y las divisas y los empleos e ingresos indirectos derivados de semejante movimiento económico.



Además de los temas de financiamiento y cambiarios, las empresas señalan como obstáculo a un mayor desarrollo minero que mientras en Chile la carga tributaria total sobre el sector es del 35% y en Perú del 42%, en la Argentina es del 58 por ciento. Por eso no debería sorprender tanto, alegan, que mientras las exportaciones mineras de Chile superan los U$S 56.000 millones y las de Perú bordean los U$S 42.000 millones, las de Argentina son de U$S 3.200 millones.

Proyecciones mundiales

Según datos de la Agencia Internacional de Energía, hacia 2030 la demanda de cobre será de cerca de 30 millones de toneladas, un 20% superior al actual nivel de producción mundial, de 24,6 millones de toneladas. De allí el reclamo internacional para que la Argentina se ponga las pilas. Las pilas, más precisamente las baterías, son una parte importante del asunto. La Argentina, calculan en el área minera, con esos 4 proyectos podría aportar a la producción mundial 810.000 toneladas de cobre al año, ayudando a cerrar la brecha entre producción actual y demanda futura de lo que la Agencia Internacional de Energía considera uno de los "minerales críticos para la transición energética".



El proyecto Josemaría "tiene todos los papeles para arrancar la construcción", dicen en Minería. La empresa, explican, temía no poder acceder a divisas para afrontar el financiamiento externo necesario, pero los temores se disiparon con los decretos 234 y 836 del año pasado que -dicen- le asegura a la empresa "que va a poder repagar la deuda y girar dividendos si fuera el caso".



"Un solo proyecto de cobre es como diez de litio", dijo un funcionario del área minera. "No sólo es más inversión, es también mayor impacto exportador". Además, los proyectos cupríferos van usualmente asociados a la producción de otros metales, como oro, plata y molibdeno, como en el caso de Josemaría. Por otra parte, resaltan, el precio del cobre es mucho más estable y la demanda, mucho más amplia y variada que en el caso del litio.

