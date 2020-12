Los teatreros esperan con ansiedad y necesidad el retorno de esta actividad a San Juan.

Tal como lo adelantó DIARIO DE CUYO en su sección GUIA, la licenciada Andrea Terranova es la nueva delegada en San Juan del Instituto Nacional del Teatro (INT). Después de un año exacto de inactividad, por la renuncia de la ex delegada Cristina Castro, en noviembre de 2019, y la limitada tarea de la anterior gestión nacional del organismo (2015-2019), los teatreros en San Juan y todos aquellos profesionales vinculados a esta actividad, esperan con enorme ansiedad y urgente necesidad, el retorno de la vida teatral entre nosotros. Y ¿qué es lo que se espera? ¡Volver a vivir el teatro! La pandemia comenzó hace casi nueve meses, pero parecen muchos más, lo que convierte la espera en una lucha por sobrevivir. Este retorno en nuestros teatros oficiales, independientes o privados, también servirá para que recuperen su trabajo los actores, dramaturgos, directores, guionistas, escenógrafos y tantos otros vinculados a la tarea. Y la labor del INT, naturalmente, no ocupa toda la escena provincial, pero resulta fundamental para alentar y asistir a los teatreros independientes. También para que no se amodorren los responsables de salas oficiales. Quizá por todo esto, Terranova califica de "un enorme desafío'' su papel desde este diciembre 2020 y por el lapso de cuatro años, que no dudamos serán fecundos, innovadores y marcados por el compromiso que le conocemos en este campo de la Cultura: "Sí, es un desafío que refleja la necesidad imperiosa de que cada provincia tenga su representante del Instituto porque hay que repensar las formas de producción. Es importante que el representante esté ahí para colaborar con los hacedores y las autoridades del Instituto a la hora de planificar nuevas políticas, planes, programas y proyectos para llegar a la comunidad teatral'', Subraya la delegada que hay un instrumento que le da movimiento a la gestión, la Ley 24.800 denominada Ley Nacional del Teatro, por la cual se creó el INT "como ente autárquico'' en jurisdicción del máximo organismo de Cultura de la Nación. Licenciada en Teatro y docente en la UNSJ, ya supo aportar otra visión a la hora de programar políticas públicas, sumado a la experiencia en la gestión en Capital como directora del Teatro Municipal y directora de Cultura del mismo municipio. Entre las salas que ya ha comenzado a recabar información para conocer sus realidades están El Avispero, la Cooperativa Teatro de Arte, la Sala Teatral TeS, la sala de Expresión contemporánea, alquilada, en Rawson. A su vez, se ha incorporado también la Sala Z que es privada y ahora cuenta con el apoyo del INT. "Las demás -agrega Terranova- son salas que pertenecen a los grupos y eso nos asegura una continuidad en el espacio y en el tiempo de esos lugares''.



La gestión concluida en 2016, a cargo de Ariel Sampaolesi como delegado, significó una etapa de oro del movimiento teatral sanjuanino y regional, lo que es destacado por la nueva responsable cuando afirma que "fue una gestión que estuvo muy cerca de los hacedores, inyectando permanentemente estímulos. Finalmente, Andrea Terranova, confiesa que también es un reto de su gestión "ser una gestora neutra en cuanto a los objetivos de producción y subsanar cuestiones que son históricas y que están arraigadas, como cerrar la grieta y vincular las instituciones públicas con las privadas para producir en favor, más que de mi gestión, de la comunidad teatral sanjuanina''.

Cerebro en movimiento

El teatro no es un pasatiempo, busca hablarle al intelecto, y "pone al cerebro en movimiento'', como dijo el actor español José Sacristán en su última presentación en Buenos Aires con un homenaje a Manuel Machado. Será porque la vuelta de las funciones significa sentir que desde un escenario nos envían mensajes de utopías, ilusiones, fracasos, desencantos, a través de dramas, tragedias, comedias o sainetes.

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista