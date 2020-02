En el Museo Agustín Gnecco se encuentra la raíz cultural, social y productiva de San Juan.



El patrimonio cultural crece en forma permanente, porque está conformado con elementos de la historia de un pueblo, hechos que se van sucediendo, que lo marcan y le dan identidad a una cultura en particular y lo que la misma fue dejando en el tiempo. Por ello no es todo de la misma época, siempre que lo hayamos conservado, podamos estar en contacto con los vestigios de ese pasado que permanecen en el presente. Muchas veces se deben resolver conflictos para su conservación, con el permanente estudio de la cultura de un lugar y su desarrollo como para el conocimiento de toda persona que desee saber más en nuestra identidad, como lo requiere el turista. En primer término, ¿qué consideramos patrimonio y a qué denominamos patrimonio cultural? El concepto viene de herencia, de la palabra tradición, identidad, cultura, nostalgia del pasado, que representa simbólicamente una identidad en particular, una comunidad, un prócer, un hecho histórico o natural que cambia una cultura. Por eso se explica y justifica el porqué se movilizan recursos para conservarlos y exponerlos. Así lo afirma García Canclini, quien dice "que el patrimonio no es sólo bien cultural de alto valor económico sino también históricas de sentimientos personales, como también productos culturales populares como música, escritos campesinos, sistemas de autoconstrucción (un ejemplo, la construcción de quinchos en el Médano, la construcción de casas con galerías al Norte y las ventanas al Sur ¿Por qué? entre otros). Otros autores lo consideran también como productos culturales de grupos del pasado colectivo interpretados por la comunidad presente como propios, fuera de los que son privados, como lo expresa Limón Delgado. Todo esto considerado como sinónimo de grupo. Los límites que pueden tener son para separarlos de los privados o que en ocasiones, se consideran políticamente patrimonio cultural de la comunidad. A veces no es colectivo y se realiza en función a los propios valores que reconoce una comunidad, porque representan una identidad, una época, un estilo de vida, se pueden citar como ejemplos chalets familiares que resistieron terremoto o antiguas bodegas, Limón Delgado 1999.



Es importante considerar que no cualquier objeto antiguo es un bien patrimonial, el cual debe ser reconocido por toda la sociedad y legitimado. Prats 1997, debe poseer adhesiones, en el plano de la realidad social. No todo posee ese valor, existen formas de reconocimiento, como los representan una época, una comunidad o un hecho histórico en particular. Todo lo expresado se hace referencia por la problemática que se presenta en la provincia y en especial en los sitios urbanos expuestos a modificaciones edilicias, mediante las cuales a veces no tienen en cuenta ese patrimonio tangible / intangible que se da solo en el nombre y explicación verbal. Cuando se ve en el mundo que hay ciudades que han crecido alrededor de monumentos históricos patrimoniales que se encuentran hasta destruidos por el tiempo, pero que siguen valorados por las generaciones.



Existen leyes internacionales, nacionales y locales para la conservación y respeto por las obras reconocidas patrimoniales, pero en ciertos espacios no se tiene en cuenta y se actúa sobre ellos se tiene o no se tiene en cuenta lo que esos sitios representan a la memoria de una sociedad, ejemplo en nuestra ciudad, el Museo Agustín Gnecco, donde se encuentra toda nuestra raíz cultural social y productiva, identidad y no figura en los circuitos históricos que hacen a nuestra nueva ciudad. San Juan tiene mucho valor patrimonial histórico. Es nuestra historia muy particular, desde la naturaleza, a la historia de la patria, de nuestras costumbres e inmigración y en ellos, si los conservamos podemos ver el patrimonio invisible a nuestros ojos, de los hechos cotidianos e históricos que representan, como la Casa Natal de Sarmiento, que nos habla en cada habitación la vida del Gran Maestro y su familia. San Juan además de todo el valor cultural, lo tiene también en lo turístico. Reconozcamos que San Juan lo tiene todo para conocer la Naturaleza cultura e historia.

Por María Teresa Forradellas

Especialista en Turismo Cultural