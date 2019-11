En una entrevista que le realizó este diario al gobernador Sergio Uñac el día después de la elección de octubre, el mandatario dejó claro que los nombres del equipo de funcionarios con los que encarará el segundo mandato se conocerían "bien avanzado noviembre". El hombre oriundo de Pocito tiene un equipo de trece jugadores y viene pensando sus movimientos como un DT de fútbol, prácticamente. Un DT con fechas que cumplir en varios torneos a la vez, con presiones externas, con jugadores estrella, algunas promesas, otros que solamente sirven para completar la plantilla, algún posible pase a otro equipo y hasta alguna compra inesperada, como le ocurre a cualquier entrenador de primera, segunda y hasta los que triunfan en las ligas más competitivas del mundo. Uñac está moviendo el mercado de pases, que no siempre es favorable para los jugadores, todos lo sabían al momento de meterse en este berenjenal. Pero tranquilos, parece que la filosofía es "equipo que gana, no se toca", más allá de algunos movimientos cantados.



Por sus dichos públicos, el Gobernador está haciendo un análisis de contexto que merece ser atendido: desde el diez de diciembre cambia el color político del gobierno federal, lo que naturalmente modifica el escenario político nacional, pero también el de los conductores de las provincias. Los que son afines por expectativas positivas y los que no porque deberán acomodarse a un contexto que les será seguramente algo más adverso, como ya le tocó al gobernador sanjuanino en sus primeros cuatro años al frente de la provincia. En ese escenario, el mandatario analiza que los cambios que él produzca hoy en San Juan pueden quedar a destiempo con la nueva conducción de la República. Para volver a la parábola futbolera, sería como si Marcelo Gallardo entregara la lista de jugadores con la que va a enfrentar un partido, sin conocer la de su rival. Hay que estar a tono con el contexto en el que toca jugar, y por eso es lógico que Uñac espere para hacer sus cambios, porque no sabe aún con qué jugadores deberán enfrentarse los suyos en la Nación, un equipo hostil para las provincias chicas como San Juan. Tampoco sabe cuál será el lugar que le darán en el gran estadio nacional que implicará esta nueva república peronista. Para el uñaquismo la salida más rápida y sana es mantener a la mayoría de sus experimentados jugadores en la cancha, un poco por ese contexto nacional y otro poco porque son pilares que le permitieron superar en un año cuatro elecciones de manera exitosa, un récord que pocos "técnicos" pueden mostrar a nivel nacional, en las grandes ligas. Si el Gobernador es inteligente, y nadie duda que lo sea, se guardará los cambios más profundos para cuando tenga la certeza de saber qué clase de partido está jugando.

Sergio Uñac



Con esa estrategia en la cabeza y a pesar de estar convencido y confiado en el equipo que tiene, Uñac sabe que debe hacer obligados, porque para ganar los partidos que le impuso el calendario debió arriesgar buena parte de sus jugadores estrella. Quizás ahora se entienda lo arriesgado que fue sacar a Emilio Baistrocchi del Ministerio de Gobierno para mandarlo a competir por la intendencia de la Ciudad de San Juan, un municipio que el Gobernador perdía si no jugaba fuerte. En la misma línea de Baistrocchi estuvieron Jorge Chica (Deportes), y Roberto Gattoni (Hacienda), quienes también fueron jugadores que le pasaron por la cabeza al mandatario para la misma patriada de Baistrocchi, aunque el Gobernador se inclinó finalmente por el más joven de los tres.



El problema ahora es cubrir el puesto de Baistrocchi, algo bien complicado. Aseguran que Uñac apostará por Fabiola Aubone, aunque la ayudará sacándole la Secretaría de Seguridad, quizás el sitio de mayor complejidad de ese ministerio. Uñac apostará por la Secretaría de Estado de Seguridad y ahí viene la primera y quizás única compra de un jugador de otro equipo, ya que suena mucho un extrapartidario. Quien asuma, debe saberlo, tendrá a su cargo no solamente la relación con el Poder Judicial, uno de los grandes logros de Baistrocchi, sino también el vínculo con la Policía, un sector del gobierno que merecería varias páginas para explicar su complejidad. Aunque alguien dijo que es algo que el Gobernador casi maneja personalmente. Más de una vez se coló información acerca de reuniones secretas de un grupo de policías con el mandatario, que nadie luego divulgó. No hay que olvidar que mientras Uñac tenía a cargo la provincia por el accidente de José Luis Gioja, uno de los problemas que le tocó enfrentar fue un amotinamiento de la Policía por aumentos de sueldos, que el pocitano saldó en un fin de semana de reuniones personales.



El otro puesto difícil de cubrir es el de Gattoni. El experimentado jugador uñaquista será la mano derecha del Gobernador en la próxima gestión. Es el que más lo conoce, el que mejor lo interpreta, y el que le acomoda el equipo dentro de la cancha. Hoy Gattoni es como un Javier Mascherano de las buenas épocas del Barcelona. Uñac elegirá entre Marisa López y Gerardo Torrent para cubrir ese puesto, se sabe. Ambos tienen características distintas, pero los dos tendrán línea directa con el "Mascherano" que cambiará de lugar su oficina, pero tendrá tanto o más manejo que hoy en el gobierno provincial. En realidad, no importa si es Torrent o López, importa que el vínculo con Gattoni no se rompa.



Quizás el otro jugador de Uñac que vale la pena analizar es Jorge Chica. El secretario de Deportes estuvo en todos los planes del pocitano, pero prefirió dejarlo en ese lugar porque Chica demostró que puede acomodarse al puesto que lo mande cubrir. De hecho, para alguno de los cuatro partidos clave que se jugaron este año, tanto nacional como provincial, Chica estuvo dando vueltas por varios departamentos, apoyando a los candidatos que necesitaban sumar. Aseguran que si Chica no se come la cancha, podría tener en la política mayor éxito del que tuvo jugando al fútbol, justamente. Todo dependerá de su paciencia. No quiso abandonar el puesto con el que llegó a primera, y eso pudo haber sido la mejor decisión de toda su vida. Es paciente, no se desespera por tener la pelota, porque sabe que este no es su juego. Veremos si sigue creciendo.



El caso de Alberto Hensel también es especial. Impulsado por el propio Uñac, el actual Ministro de Minería puede saltar a las grandes ligas nacionales en cualquier momento, lo que le abre al equipo del Gobernador grandes expectativas, pero también grandes incógnitas. Hensel demostró probidad en un rubro difícil, como es el mundo de los empresarios mineros. No los locales, que son chicos. El problema son los que vienen de afuera a vender carísimos espejitos de colores. Hensel aprendió a manejarlos. Ya los olfatea y los frena antes de los versos y las bicicletas. Se puede decir que el exintendente de Sarmiento es uno de esos defensores aguerridos que alguna vez puede dejar pasar la pelota, pero nunca el jugador. Un rústico, en términos futboleros. No será fácil encontrarle reemplazo y es un hecho que si Hensel no salta a la liga nacional, se quedará en minería en lugar de ir a la Cámara de Diputados. No puedo decir que no tiene reemplazo, pero casi. No porque nadie tenga las capacidades técnicas del actual Ministro, sería una ingenuidad decirlo o creerlo. Más que nada porque será muy difícil que el Gobernador entable una relación de tanta confianza con otro funcionario en un área de tanta complejidad.



Por los tiempos en los que se vive, Desarrollo Humano será un ministerio con mucho trabajo. Es un hecho que Uñac pondrá ahí a uno de sus jugadores de mayor confianza: Fabián Aballay. El diputado electo viene de gobernar de manera exitosa Pocito y es amigo personal del mandatario. Ahí habrá un enroque de jugadores, porque Armando Sánchez, el actual jefe de esa cartera, resultó electo intendente del departamento que Aballay deja el 10 de diciembre. Al experimentado Sánchez le faltó velocidad, explosión, y es uno de los ministerios que el Gobernador quiere levantar. Veremos cómo le va al otro pocitano.



En el resto del equipo del Gobernador, hay de todo. Desde quienes no sobresalen a otros que van a seguir porque no le han causado problemas y le permitieron a Uñac estar dentro del exclusivo lote de gobernadores que ofrecen victorias decorosas con administraciones prolijas. Uñac confía en Claudia Grynszpan (Turismo), Alejandra Venerando (Salud), Andrés Díaz Cano (Producción) y Juan Flores (Secretaria General). Y, dicen, está revisando las estadísticas de juego de Tulio Del Bono (Ciencia y Técnica) y de Raúl Tello (Ambiente). La continuidad del primero depende de él mismo. Y lo del segundo caso, es un misterio. Tiene gestión para demostrar, pero habría que recomendarle hablar menos fuera de la cancha, sobre todo de política.



Si los planes del Gobernador se cumplen, estaremos asistiendo a la continuidad de casi todo el Gobierno de San Juan. Es muy difícil producir cambios radicales sin tener el escenario completo, se arriesga demasiado. Las segundas líneas, donde el mandatario dice que cambiará, apuntará seguramente a dos idas principales: garantizar trabajo y formación de equipos, y a no entorpecer la tarea de los ministros que queden. No hay mucho más para contar, este partido se termina en unos días y parece que todo está cocinado.