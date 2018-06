El actual sistema educativo valora con exclusividad la inteligencia analítica y el pensamiento convergente (resuelve problemas bien definidos con una solución única) lo cual forma sólo una parte del potencial de las personas. Este estilo vinculado a juzgar, examinar y analizar, tienen poco que ver con el pensamiento creativo que parte de la imaginación, la exploración y la suposición de nuevos escenarios. Las capacidades lógicas-matemáticas y verbales son fundamentales para el desarrollo y la educación de los alumnos, pero no son suficientes para explorar la creatividad y habilidades prácticas, cuidados fundamentales para el éxito en la vida cotidiana.

"La creatividad en los niños es como un músculo que necesita ejercitarse para que se desarrolle...''.

Las personas creativas lo son porque deciden serlo. Dan rienda suelta al pensamiento, enfocan las cosas desde múltiples y diferentes puntos de vista y se arriesgan a cambiar conceptos o cosas de manera diferente.



La investigadora Sandra Russ, manifiesta que "la creatividad es fruto de la combinación de rasgos personales: curiosidad, motivación, autoconfianza, fantasía emocional lúdica, el placer de enfrentar desafíos''. A todo esto, le debemos agregar un entorno favorable o ambiente creativo, es decir, un medio que incentive y recompense el proceso y el resultado de la creatividad.



Los docentes necesitan enseñar creativamente para potenciar el espíritu creativo. Ello no significa dejar de introducir conocimientos y contenidos curriculares básicos, sino aplicar metodología que busca no sólo desarrollar y compartir nuevas ideas, sino, encontrar maneras de incorporar e integrar arte, música y cultura. Hoy existe una diversidad de actividades y ejercicios. No hay una receta mágica.



En la provincia de San Juan se está actualizando a través del "Plan Provincial de Actualización y Capacitación Docente'' nuevas formas de enseñar y aprender. Se trata de un hábito, una elección, una forma de ver el mundo. Quien no es creador no puede enseñar a sus alumnos a ser creativos.



El doctor Facundo Manes, autor del libro "Usar el cerebro'' dice: "para ser creativos hay que estar un poco locos, dispuestos a equivocarnos para crear. El principal enemigo es la misma sociedad. La creatividad y la innovación son producto del esfuerzo y no de la mera casualidad''



Los alumnos deben sentirse libres de afirmar su libertad de expresión y compartirla. Además requiere, que utilicemos diferentes partes de nuestro cerebro, permitiendo que ellos usen sus fortalezas a fin de encontrar nueva formas de abordar un tema o resolver un problema.



La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard Garder, sicólogo e investigador en el campo educativo, quien sostiene que la inteligencia no sólo se reduce a lo académico, sino que es una combinación de todas las inteligencias. Para él hay diferentes tipos de inteligencias: la lingüística que es una de las más importantes porque utiliza ambos hemisferios del cerebro y es características de los escritores. Otra inteligencia, es la lógica matemática, que usa el hemisferio lógico del cerebro. También está la inteligencia interpersonal (entender a los demás); intrapersonal (formar una imagen de sí mismo); naturalista (observar y estudiar la naturaleza); inteligencia corporal kinestésica (utilizar el cuerpo para resolver problemas o actividades), e inteligencia musical (talento de los grandes músicos).



El docente en el aula, mediante la observación, distingue el tipo o tipos de inteligencias de sus alumnos y trabaja sus fortalezas apropiándose de su propio aprendizaje y, tal vez en muchos casos, diseñando un proyecto.