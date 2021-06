Despojarse del egoísmo es la base para que sobreviva el ser humano, la biodiversidad, agua, litio, petróleo, hierro y tantas cosas que ya las hemos consumido casi en su totalidad. Por eso debemos parar y comenzar a pensar en los demás.

¿Es sustentable la vida social si seguimos con nuestra forma de proceder? Aquello que veíamos en las noticias sobre el brote de coronavirus en un lugar muy lejano, rápidamente estaba golpeando las puertas de todos los continentes y de nuestras propias vidas. Con la misma rapidez, comenzaron a circular una serie de medidas que debíamos poner en práctica para lograr que la enfermedad causada por covid-19, no nos alcance. Sin embargo, un sector importante de la sociedad mundial y de nuestra propia comunidad hizo caso omiso a tales recomendaciones. Es por ello que parece que tenemos pocos caminos para salir de este y tantos otros problemas que aquejan a la población mundial.



Solidaridad



La premisa tan escuchada de los médicos infectólogos desde el principio fue: "a esta pandemia la vencemos en forma conjunta y solidaria, la única forma es cuidándonos entre todos'', por eso el requerimiento científico subyacente para este momento es: una ética social. Si ella estuviera presente como sociedad no tendríamos vacunatorios vip, fiestas clandestinas, locales sin protocolos, economía que abusa de la pandemia, etc.



¿No será que debemos dar un paso indispensable para la subsistencia en el plano moral? Sugiero para ello acuñar el nombre de ética del cuidado. Esta perspectiva pretende cambiar la premisa de "piensa en vos'' por "piensa en el otro''.



La mirada ética de la autonomía, el nihilismo y la ausencia de moral social, han generado un contexto muy complejo para nuestro futuro.



"Piensa en el otro'' es una premisa que no debería ser distante, no es necesario pensar en un "otro'' muy lejano en kilómetros o en realidades diferentes a las nuestras, es cuidarme para que mis "mayores'' no se enfermen, es comprender que, si no tomo conciencia, nuestras próximas generaciones, la de nuestra propia familia "los hijos de mis hijos o los nietos de mis hijos'' no tendrá los recursos suficientes para poder consumir al mismo ritmo que nosotros.





Despojarse del egoísmo



Si sólo pensamos en nosotros no habrá biodiversidad, agua, litio, petróleo, hierro y tantas cosas que ya las hemos consumido casi en su totalidad. Por eso debemos parar y comenzar a pensar en el otro. Debemos darnos cuenta que si uso correctamente el barbijo no me contagio ni contagio a otros, si hago el aislamiento y cumplo con los protocolos, evitó cientos de muertes, si cumplo con mis obligaciones entonces se crea un mejor entramado social, si consumo menos también contamino menos. Necesitamos aprender a vivir poniendo lo social antes que lo individual y de esa forma podemos tener un futuro más sustentable.



El cuidado, pensado y concebido a través de acciones conjuntas y solidarias: "si vos te cuidas, nos cuidas a todos'' es una motivación para comprender que a la acción de cuidar le es indispensable la construcción de un nosotros "el cuidado desde una dimensión ética''.



La libertad individual



Esta perspectiva no deja de lado las premisas de la libertad individual y del deseo particular para pensar en el otro contemporáneo y en el otro que vendrá, con el fin de poder dejarle un mundo vivible. La protección de esta tragedia y de las que vendrán, se da en comunidad y hoy más que nunca necesitamos comprenderlo.



La pandemia será totalmente diferente en el mundo, en nuestro país y en nuestra provincia con una perspectiva ética del cuidado. Las otras previsiones son la colocación de vacunas para erradicar la pandemia que también está dentro de este contexto.

Por: Jorge Ernesto Bernat

Profesor y Licenciado en Filosofía