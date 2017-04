Si nos detenemos a observar los resultados de las evaluaciones de "Aprender 2016'' a nivel Nacional no nos sorprende, sino que todavía no nos damos cuenta de la gravedad de la educación. En esta ocasión, se usaron niveles como "Por debajo del Nivel Básico'' (corresponde 0 a 3,50); "Básico'' (de 3,50 a 5,50); "Satisfactorio'' (5,50 a 7,50) y "Avanzado'' (7,50 a 10). En el operativo Nacional, 7 de cada 10 alumnos del último año secundario, tuvieron desempeño de "Nivel Básico'' o por debajo en Matemática; 4 de cada 10 alumnos de sexto grado, desempeño "Básico'' o por debajo, en Matemática y 1 de cada 3 alumnos de sexto grado obtuvo desempeño de "Nivel Bajo'' o por debajo, en "Lengua''.



El Ministerio de Educación de la Provincia dio a conocer los resultados en San Juan, mediante una estadística comparativa con los resultados de ONE (Operativo Nacional de Evaluación) 2013. En Lengua, los alumnos superaron las expectativas que había respecto al 2013, dado el porcentaje de alumnos que alcanzó el "Nivel Avanzado'' con un 26,1, y un 7,0 % más de alumnos que en 2013. Los alumnos que lograron un rendimiento "Satisfactorio'' se mantuvo parecido en ambos operativos 35,5 y 35,8 % (ONE). Es decir, el 61,9 % de los alumnos evaluados en Lengua alcanzaron niveles "Satisfactorio'' y "Avanzado'' en 2016.



En Matemática, el porcentaje es menor 53 % nivel "Satisfactorio'' En el nivel secundario no se observa una mejoría en Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, y Ciencias Naturales. Hubo gran diferencia entre escuelas rurales y urbanas. Al respecto el Ministro de Educación de la Provincia, Felipe de los Ríos, manifestó: La evaluación es el proceso más que necesario para medir el aprendizaje con distintos enfoques. Dijo también que desde el año pasado está el "Plan Provincial de Actualización y Capacitación Docente'' que trabaja con capacidades y competencias y que los bajos resultados tienen múltiples causas, puede ser el instrumento de evaluación o dificultad en los contenidos. Se instrumentará a nivel provincial medidas remediales.



El ministro de los Ríos manifestó que asistirá a las instituciones porque cada una tiene diferentes problemas, a fin de trabajar con docentes y alumnos. Además de reconocer la importancia del concepto "aprender a aprender'', considerando los conocimientos previos, también se instrumentarán "Las Jornadas Extendidas'' comprendidas dentro del pensamiento pedagógico para mejorar la condición del aprendizaje en zonas vulnerables y no vulnerables.

Dentro del plan "La escuela sale al aula'' se incorporarán los CAJ (Centro de Actividades Juveniles) con diferentes áreas como idiomas, ciencias naturales y artísticas, y robótica.



En el orden Nacional se está trabajando en el "Plan Maestro'' que incluye las jornadas extendidas en todas las escuelas para 2026; reducir a un 70% la deserción escolar y una nueva carrera docente. Para el 2026 se espera que los directivos y supervisores hayan realizado una actualización de formación específica en "Liderazgo Educativo'' entre otros puntos.

Esto no deja de ser solamente un plan y lamentablemente no hay un "Proyecto Educativo'' en el país. Los gremios docentes no fueron consultados al respecto. Para cumplimiento de este plan, es necesario inversión con aumento del PBI, recursos humanos e infraestructura. El Ministro de los Ríos concluyó expresando: "El avance en educación implica un gran esfuerzo del Estado, los gremios y un acentuado trabajo pedagógico''.