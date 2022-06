El candidato presidencial Rodolfo Hernández muestra su boleta antes de votar en las elecciones de primera vuelta en Bucaramanga, Colombia.



La segunda vuelta electoral de Colombia el 19 de junio marcará el final de una era: después de muchas décadas siendo una de las democracias más estables de América latina, el próximo presidente del país casi seguramente será un populista impredecible. Los dos candidatos son Gustavo Petro, de 62 años, exguerrillero de izquierda y exalcalde de Bogotá que ganó la primera vuelta el 29 de mayo con el 40% de los votos, y Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga de 77 años, quien muchos lo describen como el "Donald Trump de Colombia". Hernández sorprendió a todos al ganar el segundo lugar en la primera vuelta, superando a todos los demás candidatos de centro-derecha y derecha respaldados por los partidos tradicionales de Colombia. Aunque obtuvo solo el 28% de los votos, ahora cuenta con el apoyo de la mayoría de sus antiguos rivales de centro-derecha y centro. Podría ganar la segunda vuelta consiguiendo el voto antiizquierdista del país. Se sabe muy poco sobre Hernández, quien hizo campaña principalmente a través de TikTok -muchos se referían a él como "el viejito de TikTok" o "el viejito de TikTok"- y nunca ha tenido una plataforma política formal. Se negó a participar en debates televisivos y ha cambiado o no ha tomado posiciones claras sobre la mayoría de los temas importantes. ¿Su tema principal de campaña? Afirma que acabará con la corrupción y reducirá el gasto. Ha prometido eliminar el uso del avión presidencial y reducir la cantidad de automóviles para los funcionarios del gobierno. Pero nunca ha presentado un plan económico serio para estimular el crecimiento y reducir la pobreza.

"A pesar de sus guerras de guerrillas y asesinatos políticos, Colombia se ha enorgullecido de ser una democracia estable desde finales de la década de 1950 en una región plagada de golpes y revoluciones".

Muchos han criticado a Hernández por haber dicho en una entrevista radial en 2016 que "soy seguidor de un gran pensador alemán que se llamaba Adolf Hitler". Más tarde se disculpó profusamente y dijo que se había equivocado, explicando que se refería al físico ganador del Premio Nobel Albert Einstein. Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial y alguna vez rehén de la guerrilla que ha respaldado a Hernández, me dijo en una entrevista esta semana que es incorrecto describir a Hernández como el "Trump de Colombia" o como una amenaza para las instituciones democráticas. "Cuando dicen que es como Trump o que es populista es en parte porque tiene una forma de hablar muy desabrochada", dijo Betancourt. "Pero en esta elección, el verdadero populista es el que viene de la extrema izquierda, Gustavo Petro". Aunque es un magnate inmobiliario, Hernández tiene más en común con otros populistas latinoamericanos que con Trump.



Gane quien gane las elecciones en Colombia, el país difícilmente será el mismo después. Una victoria de Petro conduciría al primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia y podría producir fuga de capitales e inestabilidad económica. Pero Hernández también sería un comodín. Su presidencia podría equivaler a lo que muchos colombianos llaman "un salto al vacío" , que también podría ahuyentar las inversiones.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista del Miami Herald