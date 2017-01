Señor director:



En verano suelen salir a la luz en mayor cantidad y variedad. A tal punto que no sólo son molestos, sino que además, resultan peligrosos para nuestra salud humana y para la vida misma. Nos invaden insectos como mosquitos, moscas, cucarachas y otras alimañas como alacranes y roedores como ratas y pericotes.



En el caso de los insectos, pude observar alguna propaganda respecto al mosquito transmisor del virus denominado zika y otros similares. Mientras que otro que mete miedo es el alacrán, por un ataque peligroso que puede ser mortal.



En ese sentido, ya hay testimonios de haber aparecido nuevamente en zonas de Santa Lucía. Su caldo de cultivo son los lugares donde hay basura y cucarachas de las que se alimenta.

De todas formas, para tener un ambiente libre de este tipo de animales, se requiere la responsabilidad de cada uno de nosotros, para mantener limpio nuestros vecindarios y colaborar con no arrojar residuos en espacios públicos.



También es cierto que es necesario mayor frecuencia de los municipios en recolectar los residuos y mantener limpias las acequias y en operativos de desinsectización. Pero los municipios no pueden hacer todo. Esta situación requiere el compromiso de los ciudadanos para evitar enfermedades contagiosas e incluso epidemias.