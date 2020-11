"Emotional rescue" es el título de un tema de los Rolling Stones que, con total legitimidad, podría entenderse como una correcta apreciación de este momento histórico, donde la irrupción de la digitalización vino a modificar tanto costumbres como patrones de comportamiento. La velocidad del fenómeno, sustentada en su eficiencia panóptica, permite interpretar al hombre, desnudarlo y convertirlo en producto. A su vez, la lógica de la economía de las emociones lo entretiene, lo segmenta, hace benchmark con él y, de ser necesario, lo descarta.



Acceso a la información

En la génesis de la cosmovisión actual, para poder arribar a un entendimiento profundo del individuo (hábitos, consumo y preferencias) es preciso contar con acceso a la información; y para poder organizarla es condición sine qua non transformarse en su guardián. Internet, apalancándose en el poder de los algoritmos para comprender qué seduce a las personas y mostrarles un abanico de opciones de consumo y de asuntos de interés público a su medida, cumple ese rol. El consecuente "call to action" comercial y también ideológico, que es constitutivo de la "digita (liza) ción", favorece una cultura de bandos que anula la duda y la contradicción. Pero ¿cómo lo logra? Es que las identificaciones derivadas de la nueva cultura de consumo de información se dan sólo en la medida en que el yo coincide con aquello que llega; de modo que el consenso y la deliberación parecen perder terreno a favor de un tipo de comportamiento tribal, haciendo de la síntesis y de la producción de sentido (si es que esta es social) un bien en extinción. Tal como menciona Jamie Bartlet en People vs. Tech, "si cada quien recibe un mensaje personalizado, no hay debate público común: sólo millones de debates privados". Para el sujeto, la propuesta de valor tiene que ver con vivir felizmente en burbujas políticas segmentadas y organizadas arbitrariamente de forma algorítmica. De ello se desprende que en esta era donde la posverdad es la que cuenta ya que pareciera que percepción mata realidad, si cada sujeto recibe un mensaje personal ¿dónde queda lo político entendido como visión común/compartida? Y por otro lado, si la única verdad es la percepción de la realidad, ¿hasta dónde importa realmente la verosimilitud de los hechos? ¿O lo significativo es más bien lograr que estos coincidan con aquello que cada uno percibe o, mejor dicho, siente, de forma tal de solidificar identidades?



Factor condicionante

Las redes sociales, con los algoritmos que seleccionan qué información ofrecer a cada usuario, dan forma al discurso público. Un canal de información funcional hecho tan a la medida que termina siendo una anteojera que fragmenta más de lo que incluye, y favorece comportamientos en los que prevalece el "yo". Así como para Maquiavelo "dividir para reinar" era una de las estrategias de gobernabilidad más eficientes, para los tecnócratas, la transparencia, el acceso ilimitado y el entendimiento profundo del hombre son sus armas clave para fragmentar y dominar. Con la irrupción de la digitalización, así como la producción de sentido parece ir de lo social a lo individual, la noción de pueblo luce anacrónica, ya que hoy el pueblo es en verdad uno mismo, identificándose con aquello con lo que adhiere. Si no hay grandes consensos, ¿qué futuro tendrán las democracias occidentales tal como fueron concebidas y las conocemos? Y para el individuo ¿será preciso un rescate emocional como el que planteó Mick Jagger en los albores de 1980?

Por Pablo Orcinoli

Director de Prolugus

Agencia de comunicaciones