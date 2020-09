El origen de las bibliotecas populares en nuestro país se retrotrae a la sanción de la Ley Nacional 419 del 23 de septiembre de 1870. Ley de protección y fomento de las Bibliotecas Populares, o Ley Sarmiento. Este mes se cumple el sesquicentenario de su promulgación.



El 10 de Junio de 1870 el presidente Domingo F. Sarmiento, remitió un discurso al Congreso sobre el proyecto de ley para promover las bibliotecas populares. "Apenas se reflexiona sobre los motivos que retardan el progreso intelectual de nuestras poblaciones, viene sin duda al pensamiento la carencia y la casi ninguna circulación de libros que se nota en ellas. Ciudades principales como Tucumán, Salta y otras a pesar de su población y de su riqueza respectiva, no tienen hasta hoy una biblioteca pública; y les faltan hasta librerías donde pueda hacerse la adquisición de un libro. Entre tanto, el medio más poderoso para levantar el nivel intelectual de una nación, diseminando la educación en todas las clases sociales, es fomentar el hábito de la lectura hasta convertirlo en un rasgo distintivo del carácter o de las costumbres nacionales". Sarmiento. Cincuentenario de su muerte IV. (1939). Bs As, 238.

Las bibliotecas populares constituyen ámbitos donde se promueve el hábito de la lectura, facilita el acceso al conocimiento y permite discernir los modos de pensamiento.

En su mensaje dio los motivos que lo llevó a inspirarse en esta ley. Una de ellas fue la falta de circulación de libros en las ciudades y pueblos del país. Por lo tanto era una población carente del hábito de la lectura. Para él no había un país desarrollado si la población no se instruía. A la vez, no había riqueza, si en estos espacios creados por el hombre no hubiera una biblioteca o una librería. Estos elementos promueven el hábito de la lectura, facilita el acceso al conocimiento y permite discernir los modos de pensamiento. Estaba obsesionado en enseñar a leer. Es el impulsor de la lectura popular, buscaba que los diputados y la población comprendieran que la lectura elevaba el nivel intelectual en todas las clases sociales. "La ley tuvo entrada en Diputados el 22 de julio de 1870 (...). Lo trató el Dr. Guillermo Rawson y el propio ministro Nicolás Avellaneda y el diputado Ocantos, quien dijo: 'Se trata de establecer bibliotecas por primera vez en todas las provincias bajo el sistema de favorecer el establecimiento de asociaciones particulares'". Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, Bs As, 1870.



"La ley fue reglamentada por decreto del 29 de octubre de 1870. Tal como se preveía, favoreció la fundación de bibliotecas aun en lejanos lugares del mapa argentino llegando a tener 158 en 1874, según la Memoria del ministro Dr. Leguizamón y a 182 en 1876. Pese al entusiasmo, muchas no pudieron sostenerse y en 1894 sólo subsistían 16".



Con el correr de los años la ley fue perdiendo fuerza. "La derogación de la ley 419 por ley 800 y el nuevo sistema creado por la Ley 1420 no fue acertada, al punto tal que Sarmiento describe un desolador panorama en una nota fechada el 10 de enero de 1884. En ella dice: "Doscientas bibliotecas fundadas y establecidas fueron cerradas por abandono del Gobierno (Julio A. Roca)".



La Ley 800 fue reemplazada por la Ley 23.351, del 7 de Agosto de 1986. Ley que creó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). Sin dudas que la Ley 419 fue muy próspera y decisiva en la cultura pública nacional. Está claro que Sarmiento logró su objetivo de promover aceleradamente la instrucción pública y llevar a Argentina a ser uno de los primeros países del mundo en combatir el analfabetismo. Mucho de ello, se debe al trabajo articulado entre escuela y bibliotecas populares y considerar a esta última un elemento indispensable de la sociedad.

Por el Lic. Iván Hidalgo Durán