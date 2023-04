En medio de un complejo año electoral donde las miradas se centran en el plano económico, los analistas efectúan las siguiente observaciones: las escasas reservas del Banco Central (BCRA), una alta inflación -que supera el 100% interanual-, un elevado déficit de las cuentas públicas y una dura sequía que afecta las exportaciones son temas centrales que golpean la economía y ahondan la pobreza en el país.



Tras un ajuste en las metas planteadas para el país por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno anunció un nuevo programa para incrementar sus reservas de divisas que promueve algunas exportaciones mediante un tipo de cambio especial, al tiempo que el país perdió una demanda en Londres en una causa por el dudoso nivel del PIB en 2013 atado al pago de cupones de deuda, una situación que golpeó la plaza de bonos.



La encuesta "Relevamiento de Expectativas de Mercado" (REM) realizada por el Banco Central estimó que para el tercer mes del año los analistas proyectaron una inflación del 7% y del 110% para todo el 2023.



*- "Estamos en una economía extremadamente vulnerable. No es una novedad, sino que es un proceso que se viene agudizando hace tiempo. Lo que está tratando de hacer (el ministro de Economía) Sergio Massa es comprar tiempo y evitar que le explote la bomba", dijo en declaraciones radiales el economista Rodrigo Álvarez y estimó que "de mediano y largo plazo, lo que vemos es que la inestabilidad va a crecer a un ritmo fenomenal".

*- "Una lectura entre líneas de la cuarta revisión del FMI del servicio ampliado del acuerdo crediticio de unos 44.000 millones de dólares otorgado a Argentina sugiere que el acuerdo podría estar empezando a desmoronarse", estimó Capital Economics.

*- "Finalmente se anunció el 'dólar soja 3', que abarca también algunos productos regionales para compensar la menor liquidación de la soja por la sequía. En un buen escenario, el BCRA podría comprar 4.000 millones de dólares en los próximos dos meses, aunque el panorama posterior no sería el mejor, volviendo a perder reservas en los meses siguientes", estimó el economista Roberto Geretto, de Fundcorp.

"Así, esta nueva medida apunta a ganar dos meses, lo cual en el actual contexto no es poco", resumió.

*- "El 'dólar agro' no creará divisas pero al menos permitiría adelantar la liquidación y así otorgar un alivio transitorio a la negativa dinámica de reservas que se viene acumulando hasta niveles críticos", dijo el economista Gustavo Ber.

"Aun cuando los dólares financieros y libres puedan desinflarse un poco a corto plazo, el efecto de dichas iniciativas -al igual que ya sucedió en el pasado- volvería a ser transitorio, sobre todo considerando que la emisión monetaria asociada podría terminar presionando todavía más a la inflación en los próximos trimestres, acentuando así más el atraso relativo de dichas referencias", explicó.

*- "El Gobierno ha intentado levantar los ánimos anunciando otra tanda de medidas especiales con el fin de recaudar miles de millones en divisas, aunque el monto concreto está por verse", dijo VartNet Financial Research. "Entendemos que se trata de cambios temporarios y que implican gran emisión monetaria. Lástima que el mismo ingenio y el mismo empuje no se hayan aplicado a buscar soluciones de fondo en materia de gasto público y de régimen cambiario", señaló.

*- "El 'dólar soja 3' es mucho más que eso. Metieron en la bolsa a muchísimos productos, incluso algunos que tienen un alto porcentaje de consumo local. El impacto en la inflación de esta devaluación sin el título de devaluación se va a sentir", señaló el analista Juan Manuel Palacio.

*- "En un escenario de 'manta corta', las metas de diciembre de 2022 comprometidas con el FMI se cumplieron al costo de complicar los números del primer trimestre de 2023", afirmó Fundación Mediterránea.

"La caída de la recaudación por retenciones y la no acumulación de reservas tienen más que ver con la aceleración inflacionaria del segundo semestre de 2022 y con el adelanto de exportaciones generado por el dólar soja de diciembre que por el impacto de la sequía, que se notará con fuerza en el transcurso de este segundo trimestre", señaló.

Por Walter Bianchi y Lucila Sigal

Agencia Reuters