El objetivo declarado de Israel en su guerra contra Gaza es erradicar a la organización islamista Hamás, que domina la Franja desde 2007 y el 7 de octubre pasado lanzó un asalto mortífero contra territorio israelí, pero si lo consigue, probablemente mediante una amplia intervención terrestre, ¿qué viene después?



"El principal objetivo es erradicar a Hamás y a la Yihad Islámica. La zona debe ser desmilitarizada. ¿Cómo? Acabar con Hamás en la Franja no quiere decir que no vuelva a formarse uno o dos años más tarde", resume el problema en una reunión con la prensa el analista israelí Adi Schwartz. Y esto debe quedar totalmente descartado para un país traumatizado por el ataque brutal de Hamás, que masacró a más de un millar de civiles para luego plantar batalla al Ejército de Israel durante tres días en territorio israelí, llevando la cifra total a más de 1.400 muertos israelíes, además de la toma de unos 250 rehenes según Hamás, cifra rebajada a 203 por las Fuerzas Armadas, con unas 1.200 bajas entre las milicias gazatíes. Yossi Kuperwasser, exjefe de una unidad de espionaje en las Fuerzas Armadas israelíes y antiguo director general del Ministerio de Asuntos Estratégicos, lo tiene claro: "Israel se debe quedar en Gaza. No se puede fiar de uno de los palestinos, de ninguno", declara.



La tensa espera por una invasión

Da por hecho que una invasión terrestre de la Franja tendrá lugar pronto, porque es imposible vencer a Hamás sólo mediante bombardeos aéreos, dado que la milicia dispone de una enorme red de túneles y búnkeres subterráneos, pero destruir toda esta infraestructura no pone fin al problema, reconoce.



"Si nos retiramos, formarán una nueva organización similar. Tampoco podemos entregar el territorio a la Autoridad Palestina, porque ellos tienen la misma ideología enfocada en destruir Israel", opina.



La solución debe ser mucho más radical, opina Ronit Marzan, académica de la Universidad de Haifa especializada en sociedades árabes, con 32 años de experiencia en los servicios de espionaje israelíes.



"Si los palestinos se quedan en Gaza, será muy difícil para Israel. Y sería todo otra vez exactamente lo mismo. Israel no puede permitir que esto vuelva a pasar", dice la profesora.



"El mundo debe entender que hay que poner fin al sufrimiento de Gaza. Los palestinos ya no pueden quedarse allí. Israel tendrá que tomar la Franja de Gaza, derrocar el régimen de Hamás y luego debe convencer a la gente allí que si quieren tener una vida agradable, tienen que abandonar la Franja", dice Marzan. "Incluso si volvieran, Gaza estaría destruida. Vivir en Gaza es vivir en un infierno".

Por Ilya U. Topper

Agencia EFE