Mucho podemos analizar del resultado electoral del pasado 19 de noviembre y también podemos sacar conclusiones que le dan esperanza a una mayoría de ciudadanos. El triunfo aplastante de Javier Milei sobre un peronismo antiguo, degradado en políticas estatistas, prebendarias, con una dosis de falso progresismo, con altísimos niveles de corrupción y saqueo del Estado, inclinó fuertemente la balanza a decidir por un Milei que tenía una base de seguidores incondicionales (30% de votantes en las primarias), a incrementar en más de un 26% su caudal electoral y así imponerse sobre el candidato peronista.



El 56% de los votantes representa un voto transversal a toda una sociedad cansada, asqueada de corrupción y metodología "peronista K". Milei fue votado por todos los estratos sociales. Eso incluye a las clases más necesitadas de nuestro país e inclusive me atrevería a sostener que fue votado por ciudadanos que recibían, de este gobierno, ayuda social (planes) ya que es gente que no se conforma con el "cheque del Estado", sino que a "gritos" pide trabajo genuino como vínculo de progreso social. Esto nos lleva a concluir que estaban cansados de que su dignidad sea pisoteada y degradada.



La Argentina que se hereda

Para tener una idea de por qué se necesitaba un rápido cambio en las políticas de Estado es importante señalar en dónde estamos "parados hoy", no sólo desde lo económico, sino también desde lo social:

* Déficit Fiscal Primario de 3%/PBI y Total (intereses incluidos) superando los 5%/PBI; con las tarifas de servicios públicos atrasadas; impuestos que se adelantaron y muchas partidas de gasto con el "Plan Platita". Un gasto público gigante, ineficiente y deficitario.

* Deuda del gobierno superando U$S 400.000 millones, en máximo histórico, con el Riesgo País superando 2.400 puntos básicos, el mercado externo cerrado y el mercado interno saturado con deuda doméstica toda indexada. Sin ningún tipo de financiamiento.

* Inflación mensual de dos dígitos y anual de 140%, con los precios relativos completamente distorsionados y una inercia inflacionaria que viaja a razón de 300% anualizada. Una dinámica inflacionaria similar a la del Rodrigazo.

* Tasa de interés de política monetaria en 133% TNA (250% TEA), con pasivos remunerados (Leliqs) superando los $23 billones, que crecen más de $2 billones por mes y ya superan el 10%/PBI.

* Banco Central quebrado, sin reservas (reservas netas negativas en U$S 12.000 M), con el mercado de cambios todo cepeado y distorsionado, múltiples tipos de cambio, brecha superando 150% y el tipo de cambio oficial atrasado.

* Balanza comercial deficitaria, con más de U$S 55.000 millones de deuda de importadores con proveedores del exterior (U$S 25.000 millones forzados con SIRAs y SIRASEs en el último año) y con la actividad en retroceso, acumulando doce años de estancamiento estructural y una caída de 15% del PBI per cápita.

* Pobreza superando el 40% y en aumento, con más del 60% de niños pobres e indigencia que llega a 10% de la población.

* La inseguridad. Con un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes, Argentina se ubica muy por debajo de otros países de la región, como por ejemplo de Brasil, que alcanza un índice de 21, pero muy por encima de países de la Comunidad Europea, cuya cifra de homicidios registra apenas 1 cada 100 mil habitantes.



Esto es parte de la Argentina que el nuevo gobierno hereda y en materia económica, absolutamente todos los especialistas serios en la materia afirman que para solamente estabilizar al país se necesitarán mínimo dos años. Tiempo que todos deberemos soportar si deseamos que la Argentina vuelva a ser la "Potencia Mundial", que fuimos hasta 1946.

Por Jorge Reinoso Rivera

Periodista