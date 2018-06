Caía la tarde otoñal en Pocito, con un pie en el paragolpe de la vieja Rastrojero, mirando hacia el azul de la Sierras Chicas de Zonda, aquel hombre flaco, agricultor aportaba datos precisos a una larga conversación. Esa charla había empezado cuando le comenté mi viaje a "Maradona'', luego a "la Quebrada del Telégrafo''. Todo por razones de mi trabajo en fauna.

Una foto histórica de los soldados sanjuaninos clase 1927, en la precordillera

junto a sus mulas.

- "Sabe, nunca más volví a ese lugar'', me dijo, sin dejar de mirar los cerros nuestros de cada día. Me contó de las tardes, de las mulas, del fogón, de dragoneantes y furrieles, de las marmitas, de los enseres necesarios para esa expedición a la precordillera de los Andes. Lo escuché con atención, me decía del frío de la mañana y del calor de la fogata, de la escarcha y de ese frío que sorprendentemente ahora extrañaba.



Han pasado mucho años de esto. Lo recuerdo como si fuera ayer. Hablaba pausado sobre la lucha diaria contra la piedra, la tierra, el frío y la soledad de esos lugares. Pero se detenía en el cielo y los miraba, lo comparaba y sus ojos cambiaban, aquellos jóvenes soldados durante varios años tuvieron la intención de terminar el "Camino del Soldado'' o Ruta Provincial Nº 265.



Cuando leí la nota de DIARIO DE CUYO respecto a la propiedad de esos terrenos, inmediatamente los recuerdos comenzaron a juguetear en mi memoria. Presuroso revolví papeles amarillos hasta que encontré estas palabras que escribí para aquel soldado, que a fuerza de pico y pala, iba despejando de piedras la traza del camino de montaña que menciono en ciernes. Aquí una estrofa de aquellas palabras escritas.



Aquel hombre que me contaba sus andanzas de joven de tan sólo 20 años falleció hace varios años. Pero siempre vuelve a mí, aquí una estrofa de aquel escrito dedicado a él y esos otros soldados.



Ahí estuvo él entre esas piedras/ recorriendo con su cuerpo joven si parece que lo veo.// Yo sé, amigo mío,/ yo sé que está volviendo a ese río helado...// a esa nieve de los cerros.// Porque era ese tu anhelo/ y porque es mentira que nos vamos sin cumplir los sueños.// Yo sé que anda por ahí caminando senderos.// Porque es dichoso el que ama las montañas, el desierto.// Porque es dichoso el que ama "La Quebrada del Telégrafo''.



(Dedicado a Juanito Figueroa - Soldado Clase 1927).



Por Osvaldo Olmo Gómez - Profesor Enseñanza de Nivel Medio