Distintos analistas opinan sobre el futuro de la economía argentina luego de que el Gobierno perdiera el control del Congreso tras una reciente derrota en elecciones legislativas. Luego del resultado de las urnas, el presidente peronista, Alberto Fernández, dijo que enviará al Congreso durante la primera semana de diciembre "un proyecto de ley que explicite el programa económico plurianual" en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una deuda de unos 45.000 millones de dólares. La actividad financiera se reabre al superarse el feriado nacional del lunes por el "Día de la Soberanía".



* Sin reservas. "Hay una clara amenaza a que el Banco Central (BCRA) en algún momento se quede sin reservas y un BCRA sin reservas no tiene poder de fuego para poder controlar o fijar el tipo de cambio, y como dice el ministro de Economía, Martín Guzmán, reiteradamente, evitar la devaluación. Para evitar la devaluación, hay que tener y ganar reservas", afirmó el economista Miguel Kiguel en declaraciones radiales. Agregó que respecto al FMI que "me parece que estamos flojos de papeles por el momento y creo que no hay un programa porque el Gobierno no quiere enfrentar una realidad que es muy difícil, y que en gran parte la generó el mismo Gobierno".



* Pérdidas I. "Los bonos soberanos en dólares pierden 15% desde las primarias de septiembre (PASO). Las noticias sobre el resultado de las elecciones y los comentarios sobre el potencial acuerdo con el FMI no fueron suficientes para impulsar el precio de estos activos", sostuvo Paula Gándara, jefa del área de gestión de carteras de AdCap Asset Management.



* Pérdidas II. "El mercado dio la sensación de haber perdido una buena parte de las expectativas optimistas que venía ofreciendo desde inicio de mes y se apoyó en las dudas que permanecen ante la variedad de panoramas poselectorales, con una volatilidad en las cotizaciones que no deja de ser protagonista de la escena", dijo Javier Rava, de Rava Bursátil.



* Dudas. "Más allá de que aún no ha sido presentado el "plan económico plurianual", los operadores exhiben dudas respecto a las posibilidades de alcanzar un consenso entre las principales fuerzas, lo cual resulta indispensable para poder avanzar hacia un acuerdo con el FMI", dijo Gustavo Ber, del Estudio Ber.



* Reservas. "Las metas de acumulación de reservas que seguramente contendrá el programa (plurianual) también oficiarán como un límite en el corto plazo para la flexibilización de los controles cambiarios y para el crecimiento de algunas actividades con fuerte componente importado", estimó la consultora Delphos Investment.



* Disociación. "El resultado de las elecciones legislativas muestra una disociación entre las políticas públicas y las necesidades del interior productivo", estimó la Fundación Mediterránea, y añadió que "hay múltiples urgencias que sugieren que la Administración no debería dejar pasar un día tras los comicios, no sólo por el poco tiempo que queda para cerrar negociaciones con el FMI y evitar el default con los organismos".



* Acuerdo. "Argentina debe ir a buscar un acuerdo con el FMI que le permita renegociar sus vencimientos y además volver a abrir las puertas al financiamiento internacional, por lo pronto de organismos internacionales", dijo la consultora Invecq.



* Precios relativos. "Los cambios en precios relativos determinarán la dirección que tome la pobreza de las distintas clases sociales, pero el riesgo de que el 40% de pobreza de la población general, y el 33% de clase media, no sea el techo", señaló un informe de Ecolatina.

Por Walter Bianchi y Jorge Otaola

Agencia Reuters