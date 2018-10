En los países desarrollados, la calidad de la educación y la uniformidad en las oportunidades de aprendizaje es cada vez más importante (Quintero Mejía, 2012).



Las pruebas PISA, comparan la calidad de diferentes sistemas educativos. La principales conclusiones obtenidas han sido que, la excelencia y equidad social de la educación, son metas alcanzables en todos los países (OCDE/PISA, 2017).



Un estudio realizado en 2007, tuvo un gran impacto en el ámbito educativo. El informe McKinsey, fue un estudio de 27 sistemas educativos de distintos países. Éste, tuvo en cuenta los resultados PISA, y, como grandes conclusiones destacó que los mejores sistemas educativos del mundo han puesto énfasis en: conseguir los mejores docentes, convertirlos en instructores eficientes y garantizar que todos los alumnos tuvieran docentes con esta calidad (Barber & Mourshed, 2008).



Esto está apoyado, en que algunos países obtienen peores resultados educativos considerando solo aportes de su PBI en educación. Estados Unidos, incrementó un 73% su inversión sin tener mayores logros en las escuelas. Inglaterra, invirtió en planes de estudios y controles de calidad, sin observar mejoras en lengua y aritmética. Otros países decidieron reducir el número de alumnos por aulas, sin cambios en los resultados académicos. Por otro lado, el informe McKinsey, determinó que, los mejores sistemas educativos son de los países como: Canadá, Australia, Bélgica, Finlandia, Hong Kong, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Ontario, Singapur y Corea del Sur (ONU/UNESCO, 2014).



El informe, establece las estrategias en las políticas educativas que están llevando a cabo estos países para obtener mayores logros,como: A) Contar con las personas más capacitadas para desempeñar la carrera docente. Esto supone entre otras acciones: detectar y reclutar personas con buen desempeño ya como alumnos en la formación docente; incrementar el status de la profesión docente haciendo de ésta una de las más populares; pagar buenos sueldos iniciales para atraer candidatos; y buscar personas idóneas en la disciplina para enseñar. B) Mejorar la instrucción y capacitación docente. Estos países han puesto el foco en el entrenamiento docente en el aula, desarrollando líderes con capacidades para cambiar paradigmas en el sistema educativo y propiciar la retroalimentación entre los docentes. Garantizando, además, que todo docente al entrar al aula cuente con todas las herramientas para su desempeño. Esta meta, supone también, que todo docente debe ser responsable asumiendo sus limitaciones, mejorando sus prácticas e incorporando mejoras a sus tareas. C) Lograr el éxito académico de todos los niños. Los sistemas educativos de los países mejor posicionados, intervienen en cada escuela y cada niño para elevar los estándares de su desempeño. Desarrollando procesos y estrategias para evitar el desgranamiento, mejorando su desempeño y evitando la deserción escolar. En nuestro país, el mal desempeño educativo está relacionado en gran parte con el nivel socioeconómico, por lo que, se deberá invertir mayor cantidad de recursos en grupos de niños con necesidades de educación no satisfechas (Barber & Mourshed, 2008).



El panorama es sólido, los estudios demuestran que, en los países en vías de desarrollo la calidad de los docentes, tienen efectos poderosos sobre los indicadores económicos. Además, las mejoras deben enfocarse en optimizar la calidad de los docentes, y en menor medida, el aumentar los años de escolarización o disminuir el número de alumnos por aula (Hanushek & Woessmann, 2018)(E. Hanushek & WöBmann, 2007)(Entrevista completa a Eric Hanushek, 2018).

Por el Dr. Claudio Larrea - Rector de la Universidad Católica de Cuyo.

Bibliografía - Fuente

-Barber, M., & Mourshed, M. (2008). Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos, 1-48. Recuperado de file:///C:/Users/claud/Downloads/documento_preal41.pdf



-Entrevista completa a Eric Hanushek. (2018). Recuperado de http://content.jwplatform.com/previews/3aqCflI0-FK76FCTY

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2018). The Role of School Improvement in Economic

-Development. Recuperado de https://econpapers.repec.org/paper/nbrnberwo/12832.htm

Hanushek, E., & WöBmann. (2007). Calidad de la educación y crecimiento económico. PREAL, (39), 39. Recuperado de file:///E:/Downloads/documento_preal39.pdf



-OCDE/PISA. (2017). Marco de Evaluación y de Análisis de PISA para el Desarrollo. Recuperado de www.oecd.org/publishing/corrigenda.



-ONU/UNESCO. (2014). ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Lograr la calidad para todos. París. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226159s.pdf



-Quintero Mejia, K. D. (2012). La educación como factor clave en el desarrollo económico de un país desarrollado: caso Corea del Sur. Recuperado de http://www.eafit.edu.co/centros/asia-pacifico3/Documents/PonenciasAladaa/Mejia_Educacion_Corea.pdf