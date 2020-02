La música tiene algo de magia. Es lo que siento cuando escucho "Claro de Luna", la Sonata para piano de Beethoven. Inmediatamente evoco con emoción el encuentro del músico con aquella joven ciega en la ciudad de Bonn (Alemania). "¡Quiero ver un claro de luna!" le habría dicho la joven ciega, después de una amena conversación. Así nació la inmortal sonata del genial músico alemán (1801).



Con los años descubrí que no es magia. Es algo más asombroso aún. Es el cerebro humano a través de complicados mecanismos neurales, que nos ayuda a comprender las intenciones y emociones de los otros. Me encontré con el tema investigando sobre Neuroética y su intento de explicar el fenómeno ético. El artículo hablaba de un increíble descubrimiento: la teoría de las neuronas "espejo". Corría el año 1996, cuando un equipo de investigadores (Universidad de Parma - Italia) encabezado por el Dr. Rizzolatti, daba a conocer los resultados de sus investigaciones. Fue un hallazgo fortuito de gran importancia en el análisis de la empatía y el rol que juega en las interacciones sociales.



Apelo aquí a la memoria selectiva del lector: ¿Cuántas veces truncamos una amistad o un vínculo afectivo por no ponernos en los zapatos del otro? ¿Cuántas veces lo hemos ofendido y juzgado por no entender sus sentimientos y opciones? Siempre pensé que esta insensibilidad, asociada a la soberbia, nos arroja de la escala humana. Pero tampoco es así. Lo que descubrieron aquellos investigadores es que ciertas neuronas del cerebro del mono (macaco) se activaban no sólo al realizar acciones motoras dirigidas a un objetivo (agarrar una banana), sino también, y he aquí lo sorprendente, cuando observaban que otro mono realizaba la misma acción. Así se descubrieron las "neuronas espejos". De allí su nombre, porque reflejan lo que se ve. Posteriormente se comprobó gracias a la ayuda de las técnicas de neuroimagen que esta actividad de las neuronas espejo también estaba en el cerebro humano. Son neuronas particulares que se activan cuando realizamos una acción o cuando observamos a otro realizar una acción similar. Esa función de espejo nos permite reflejar la conducta de otro y sentirla como propia. De allí que su función sea clave para desarrollar la empatía, comprender el lenguaje corporal de los demás, las intenciones de los otros y sus emociones.



Hago aquí un paréntesis. Este descubrimiento forma parte del avance de las neurociencias explicando el funcionamiento de nuestro cerebro y las bases neuronales de la conducta humana. Aclaro, por una cuestión de lealtad al lector que, desde el paradigma antropológico al que adhiero, la persona es mucho más que su cerebro. Caso contrario, caeríamos en un reduccionismo simplista que dejaría sin explicaciones el complejo y misterioso universo del "ser" humano. Así como también pienso que nuestras concepciones filosóficas y religiosas no pueden, en pleno siglo XXI, ignorar nuestra base neural. Ni la Antropología ni la Ética pueden ser una especie de "Mar Muerto", donde naufraguen las investigaciones. Antes bien, deben ser el faro que guíe para evitar desmadres. La historia es testigo de los infortunios que ha causado a la humanidad, cuando se desvincula la ciencia de valores morales universales.



Sentado esto, hago hincapié en la importancia de este hallazgo neurobiológico. El dato antropológico es claro: para el hombre vivir es convivir junto a otros. La clave de la convivencia está en esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, no para pensar igual que el otro, sino para sentir lo que el otro siente.



Es verdad. No es magia emocionarse escuchando la Sonata de Beethoven. Es el milagro del ser humano que a través de "una masa de átomos que se agitan" (su cerebro), es capaz de dar un "salto mágico y transformar esa actividad en ira o en el recuerdo del primer beso" (Christof Koch, director del Instituto Allen para la ciencia del cerebro, EEUU).

Por Miryan Andújar

Abogada, docente e investigadora

Instituto de Bioética de la UCCuyo