Raghavan Mayur, director de la encuesta Investor Business Daily/TIPP, dice que si bien el candidato demócrata Joe Biden está ligeramente por delante en su encuesta, Trump tiene muchas más posibilidades de ganar que lo que muestra el promedio de las principales encuestas.



En comparación, el promedio de todas las encuestas nacionales del sitio web FiveThirtyEight muestra a Biden con una ventaja de 10,6 puntos. Esa es una ventaja mayor que la de cualquier candidato opositor a esta altura de la campaña en muchas décadas.



Hablé con Mayur hace unos días, y me dijo que lo que lo diferencia de otros encuestadores es que él le presta más atención al nivel de entusiasmo de los votantes.



"Una de las cosas que vimos en 2016 fue mucho entusiasmo por Trump", me dijo Mayur. "Y lo incluimos en nuestros cálculos, lo que nos ayudó a pronosticar el resultado correctamente".



Cuando le pregunté por qué cree que eso es tan importante me dijo que "las personas que están entusiasmadas son las que realmente se presentan a votar". Por el contrario, mucha gente que no está entusiasmada dice que va a votar por un candidato, y luego no vota, agregó.

Raghavan Mayur sostiene que "... estamos viendo en nuestros datos que el entusiasmo por Trump está creciendo, como en 2016".

Al igual que los voceros de la campaña de Trump cuando se les pregunta sobre la ventaja de Biden en las encuestas, Mayur me dijo que "otra cosa que estamos viendo en nuestros datos es que el entusiasmo por Trump está creciendo, como en 2016".



Mayur me dijo que no está pronosticando una victoria de Trump, pero se acerca a eso. Me dijo que "la carrera será muy reñida" y que Trump "puede" ganar.



Mayur es visto por muchos de sus colegas como un encuestador pro-Trump. Después de las elecciones de 2016, fue coautor de un artículo en el Investors Business Daily que decía que la victoria de Trump "representó una victoria del pueblo estadounidense sobre los principales medios de comunicación...".



La ventaja del 10,6 puntos de Biden en el promedio de las encuestas es mucho mayor que la ventaja que tenía Hillary Clinton en este momento de la campaña de 2016, que era de solo 6 puntos. Y, al momento de escribir este artículo, las cifras de Biden se mantienen bastante estables.



Por otra parte los principales encuestadores dicen que han corregido algunos de los errores que cometieron en 2016, como no incluir suficientes votantes probables sin educación universitaria en sus encuestas. Ese bloque de votantes apoyó a Trump en 2016 y está mejor representado en las encuestas de hoy.



Las principales firmas encuestadoras están realizando encuestas más detalladas en estados indecisos como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que fueron los estados que le dieron la victoria a Trump en el 2016.



Por último hay muchas más personas que votan por correo o en la votación anticipada este año. Eso reduce las posibilidades de que los eventos de última hora cambien drásticamente el resultado de la votación.



Resumiendo, Mayur puede tener razón en que la brecha en las encuestas se achicará antes del 3 de noviembre pero las tendencias indican que ganará Biden.

Por Andres Oppenheimer

Columnista de The Miami Herald y nuevo Herald, Miami, EEUU.