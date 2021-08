Carreteras de agua en California (A cargo de la empresa pública State Water Project (SWP) o Proyecto de Agua del Estado de California).



Hay países que tienen un planeamiento estratégico de fondo para una racional regencia del recurso hídrico. A partir de esto derivan el diseño de políticas concretas para sobrellevar fenómenos puntuales como la sequía y la escasez. Sequía como fenómeno meteorológico dado en un equis momento y la escasez como descalce entre oferta y demanda hídrica estimada en el mediano y largo plazo.



Un país vecino como Chile está experimentando proyecciones con las denominadas "carreteras del agua'', emulando un caso real ya en funcionamiento desde hace tiempo, como son las carreteras de agua en California (A cargo de la empresa pública State Water Project (SWP) o Proyecto de Agua del Estado de California).

Entre la normalidad y la emergencia

Si bien es sumamente correcta la distinción teórica entre lo estratégico como visión del recursos hídrico y los fenómenos puntuales que hay que resolver como misión practica perentoria, hoy el mundo ve juntarse lo estratégico con lo puntual porque a la fuerza ha debido tratar las dos cosas al unísono, en razón del serio compromiso en que el cambio climático a puesto a las fuentes de agua para la vida integral de todos los ecosistemas.



Lo normal se disuelve en la emergencia, y la emergencia se vuelve tan permanente como lo normal. Son los hechos naturales los que obligan a la sociedad humana a replantearse con máxima alerta el cómo sortear lo urgente y volver a una dinámica de largo plazo donde la administración del recurso hídrico brinde una sustentable seguridad hídrica. La consigna seria trabajar a destajo por la seguridad hídrica perdida.

Gobernanza humana y natural

Cuando el hombre en las ciencias sociales distingue entre oferta y demanda, las soluciones que se brindan dependen del sentido de la teoría que se escoja, de modo que todas esas soluciones que se proporcionan son bajo la condición constante de que todo opción depende de la voluntad de la gobernanza política. De modo que si no se aplica una teoría, se aplica la otra, o, en su defecto, un mix, pero, cualesquiera que sea es suministrada bajo el denominador común de que estriba en la voluntad y el sentido elegido por el decisor político.



Pero no ocurre lo mismo cuando la ciencia señala que no hay balance entre oferta y demanda del recurso hídrico en el largo plazo. Porque corregir eso no depende, instantánea ni exclusivamente, de qué tipo de teoría programática de gobierno se elija. Porque hay que mirar otra cosa, esto es, la dinámica de la ley natural que al ser impactada negativamente por un desarrollo humano dos veces y medio centenario, su corrección, para volver al equilibro previo, depende de tiempos y variables que gobierna la naturaleza revolucionada por esa incidencia ajena a su función inherente. Uniendo lo estratégico y los planes tácticos que ya hay que aplicar para sobrellevar la escasez en Chile se han propuesto los siguientes proyectos:

Regar chile: fines establecidos:

La Corporación Reguemos Chile, organización sin fines de lucro fundada en 2015 esta trabajando el proyecto de Carretera Hídrica propone regar aproximadamente un millón de nuevas hectáreas, duplicando así la cantidad de hectáreas cultivables de Chile y devolviendo la riqueza a las regiones de dicho país. Estiman que el 80% del agua trasvasada, será en base al impulso propio de la gravedad, utilizando las pendientes naturales que posee la geografía de Chile, el 20% restante se trasladará a través de estaciones de bombeo o estaciones de elevación, cuya energía se extraerá a través de energías limpias (ERNC).

Obras proyectadas

Según publicó por el diario Publimetro "La iniciativa cuenta con 5 tramos. Se trata de unos 1.800 kilómetros que llegarían hasta el Embalse Corrales, que está a la altura de Los Vilos. El proyecto contempla tanto canales abiertos, tuberías, puentes conductos, trancas de acumulación y mecanismos hidráulicos. La envergadura del proyecto es tal, que se avalúa en entre 15 y 18 mil millones de dólares de inversión en los tres tramos y pretende regar 500 mil hectáreas, que implica duplicar la superficie de riego del país, triplicar las exportaciones de alimento, y abastecer las comunidades rurales que sufren la sequía'', explicó el director ejecutivo de Reguemos Chile, Maximiano Letelier.

California abrió el camino

Chile intenta emular el SWP que recolecta agua de los ríos en el Norte de California y la redistribuye hacia el Sur con escasez de agua. Esto es, a través de una red de acueductos, estaciones de bombeo y centrales eléctricas. Desde su inicio en 1960, el SWP ha requerido la construcción de 21 represas y más de 700 millas (1,100 km) de canales, tuberías y túneles. Otra variante "es transportar el agua vía cañerías desde el mar, conectando desembocaduras de ríos del sur hasta Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta y Atacama. La propuesta ingresó en diciembre de 2018 por parte de Vía Marina, empresa de capitales franceses. ¿Su costo? U$S 8.082 millones''.

Por Dr. Mario Alfredo Luna

Abogado, exsecretario de Gobierno en Jáchal, exconcejal, Pte Concejo Deliberante de Jáchal.

Fabián Alberto Núñez

Profesor Enseñanza Primaria, Pro-secretario Escuela de Comercio Eusebio Dojorti (secundaria), exdelegado de Areas de Fronteras del Gobierno Provincial, exdelegado Patrimonio Cultural en Jáchal.