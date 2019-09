El respeto a las normas de tránsito es para todos, conductores y peatones.

No hay dudas de que el peatón es el más vulnerable de quienes se desplazan en el tránsito. Las víctimas por accidentes de tránsitos parecen no tener fin, debido, en especial a la falta de respeto, no sólo por las señales viales, sino por quienes viajan en vehículos de menor porte y en especial por aquellos que se desplazan a pie. La historia se remonta al 17 de agosto de 1897, cuando Bridget Driscoll, murió en Londres. Fue el primer peatón víctima de un automóvil. En memoria de aquel trágico incidente, el primero registrado oficialmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyó esa fecha como el "Día Mundial del Peatón''. Han pasado 122 años y, lejos de encontrar una solución, este conflicto que involucra al actor más vulnerable del tránsito, se ha incrementado, al punto que según estadísticas mundiales mueren atropelladas por vehículos unas 270.000 personas por año.



Nuestro país dista mucho de ser un ejemplo en la materia. En las grandes ciudades, como Buenos Aires, un 44% de los fallecidos son peatones. Aquí se dan dos situaciones: son pocos los conductores (solo el 10%, según un estudio de "Luchemos por la Vida'') que ceden el paso (como es obligatorio según la ley) a peatones que está cruzando correctamente sobre sendas y con semáforo a favor. En San Juan también el peatón sufre el mismo problema, porque cada vehículo que va a girar a la derecha con semáforo en verde, no le interesa que el peatón tenga su prioridad de paso para llegar al otro extremo de la vereda. Por lo tanto, hay veces que el riesgo es inminente.



A nivel general en el país, solo un 10% de los peatones cruza la calle como se debe. De todos modos, cruce bien o mal, el peatón no tiene mayor defensa contra camiones, colectivos, autos, motos y bicicletas (muchas que, además, circulan por las veredas o utilizan las sendas peatonales), tal como lo demuestran cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que afirma que los grupos etarios más expuestos son los menores de 14 años (11,6% de los arrollados) y los mayores de 65 (29,7%). Con estos datos en manos, como afirma la campaña de concientización de Luchemos por la Vida, "dar prioridad al peatón no es un favor, es una obligación''.



Por José Correa

DIARIO DE CUYO

(Fuente: Luchemos por la Vida)