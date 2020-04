Islandia: el país que puede llegar a funcionar como un laboratorio para combatir el virus.



Ante el avance inexorable del Covid-19 en el mundo, muchos comienzan hablar del "Milagro alemán", ya que, en ese país, ante una población infectada de 122.855 casos, se registraron 2.736 casos fatales, el "éxito", se debe a la cantidad de testeos que diariamente se realizan que rondan los 72.000 por día, 500.000 semanales. Christian Drosten, director del Instituto de Virología en el Hospital Universitario Charité en Berlín, dijo que es un factor clave "el diagnóstico rápido". También añadió: "Reconocimos la enfermedad muy temprano: estamos adelantados". Pero otro país que logró "aplanar totalmente la curva pandémica" y la aisló con mejores resultados aún, y según los epidemiólogos ha superado al "Milagro alemán", fue Islandia. Islandia está ubicada al Norte de Europa, es una isla entre el mar de Groenlandia y el norte del Océano Atlántico. Tiene apenas 330.000 habitantes y goza de uno de los niveles de vida más altos de Europa. Islandia, cuyo nombre significa "tierra de hielo".



Mientras el número de infectados y muertos se multiplican en todo el mundo, en Islandia, parecerían haber frenado (por el momento) el avance de la pandemia, los números son claros y contundentes, en dos meses sólo: Confirmados: 1.689, Muertes: 7, Recuperados: 841, Casos activos: 841 (Últimos datos 11/04/2020).



También ahora podemos hablar del "Milagro islandés", pero más allá de nuestras creencias religiosas, en la Ciencia Médica, no existen los milagros, y si existen criterios y prevenciones rápidas por parte del Estado, es que en Islandia cuando apareció el primer caso de coronavirus y que se empieza a extender en otros países, comenzaron con una de las recomendaciones básicas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que simplemente es, testeos, más testeos y más testeos en la población, no sólo autóctona, sino también en las de tránsito (viajeros).



A diferencia con la Argentina, donde oficialmente se decía que el virus no llegaría o llegaría más tarde, en Islandia no sólo se testean casos sospechosos, potenciales contagios o personas en grupo de riesgo: el país ofrece la prueba de coronavirus a quien quiera hacérsela y de manera gratuita, a diferencia de lo que pasa en Argentina, donde las personas acuden ya enfermas a los hospitales, y en Islandia las autoridades realizan el test, a los que entraban a la isla, estén o no enfermas. No ha necesitado decretar cuarentenas ni confinamientos obligatorios, aunque las reuniones de más de 20 personas han sido suspendidas, muchas tiendas y negocios siguen abiertos y los niños en algunos niveles de enseñanza continúan yendo a las escuelas. "La estrategia principal en Islandia se ha basado en pruebas exhaustivas, no sólo a individuos de alto riesgo o con síntomas, sino también a la población en general'', explica Jóhanna Jakobsdóttir, profesora de bioestadística del Centro de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Islandia y parte del equipo de respuesta al Covid-19 que asesora a las autoridades de ese país.



Los argentinos no debemos pretender inventar nada, aunque hemos sabido tener muchos Premios Nobel, y sería bueno que las autoridades sanitarias miren y aprendan de las experiencias de países más desarrollados o civilizados, como Islandia.

Por Jorge Reinoso Rivera

Periodista