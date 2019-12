Peatonal Maestro de América.

Por María Teresa Forradellas

Licenciada en Turismo. Especialista en Turismo Cultural



Imagen es algo que representa una realidad por medio de un componente que uno puede mirarlo y puede llamar la atención. Es un recurso frecuente en mensajes publicitarios, con el que se puede informar ilustrando una promoción. En este caso me referiré a la promoción turística de San Juan.



La función de la imagen varía en función del emisor y/o receptor que en el caso de la imagen turística debe reforzar el contenido informativo recreativo o de estética, mostrando cualidades del sitio ya que las mismas identifican el total del producto. Por lo que esto significa para el turismo en la provincia, mi opinión en esta línea es de investigación de la imagen, de los destinos y sus empresas, tanto la imagen proyectada como la percibida; en todos los sitios. Los resultados obtenidos por la percepción del visitante y sus comentarios hacen a los procesos de medición de diferentes atributos que se deben tener en cuenta y gestión de imagen, incluyendo la gestión de las experiencias, marketing y valoración del destino. Para ello, si es necesario, gestionar y mejorar dicha imagen real donde sea necesario realizarla, ya que esta es la más influyente en los destinos turísticos.



Mediante la organización de eventos es importante el proceso de construcción de imágenes, para la posterior promoción dentro del imaginario social del sitio al que concurrió, ya que el evento representa la promoción y fijar así una marca que la identifica. Hay diferentes tipos de turismo que se realizan, como el de espacios naturales, deportivos, científicos, culturales. El turismo urbano es muy importante en nuestra provincia. Por ser una ciudad de construcción moderna llama la atención al visitante al experimentar en directo la imagen que les fue relatada en las promociones, donde se pueden comprobar las variables que tienen un modo explicativo y cultural que la identifica como algo diferente. Los turistas urbanos se caracterizan por ser de los segmentos de crecimiento en los mercados actuales que en San Juan se pueden observar. Según he leído, para MacCannell (1976) los destinos turísticos tienden a crear una fachada donde se representa la autenticidad que desea el turista, lo cual permite mantener protegido el espacio donde se realiza la vida cotidiana o realizan actividades tradicionales que dan identidad.



Estos procesos significan la proyección de imagen de un destino turístico y su significación de sus entornos donde se evalúan los dos componentes de la imagen de un destino: el cognitivo y el afectivo que lo transmite el local. Pero que debe tener un relato, como estilos de vida con elementos distintivos, que según se lo planifica puede ser imagen - todo o imagen - nada. Hay que decir que muchos cambios son necesarios. Pero en nuestra ciudad, se realizaron otros, que no lo eran, como tampoco la reforma de la peatonal que hizo al sitio nada favorable al clima en todos sus aspectos, no hay solución. Mucho hay por reclamar. Pero realizaré referencia a la Peatonal Maestro de América, planificada con mucho criterio para la conservación de la Histórica Casa Natal y también como sitio de eventos culturales. Pero esta peatonal no está protegida ni conservada. Consulto: a quién pertenece el mantenimiento y uso de ésta peatonal que entran motos, autos, camionetas y a veces hasta camiones, a quién le corresponde el control: Gobierno, Municipalidad o a la Dirección del Patrimonio Histórico de la Nación.