Por el Dr. Mario Luna y el prof. Fabián Núñez , Profesionales de Jáchal.

Hoy la técnica jurídica-financiera del fondo fiduciario o la técnica de formar una empresa mixta entre nación y provincia, como se hizo con YPF a la hora de ser estatizada por la ley marco N¦ 26.741, es un camino consistente, alternativo y ex novo frente a las alterativas fiat existentes, y por tanto muy aconsejable de potencialmente seguirlo. Las razones y fundamentos de contar con un patrimonio de afectación constituido en reservas de valor internacional es una fuente de atracción de inversiones con diferencia especifica competitiva upgrade. Esta singular fuente de capital se destacaría, además, en el marco de un mundo donde la inflación de papeles de deuda pública y corporativa, esto es, de títulos de renta fija o variable, no tienen mucho futuro, o, un falible y dudoso futuro por el modo de reproducirse esta especie de activos dominantes al basarse en una tendencia creciente de la tasa nominal de ganancia pero sumamente apalancada, artificiosa, y, por ende, de difícil cancelación sin tensionar al máximo el sistema social de convivencia.



Por eso la lógica contemporánea del mercado financiero global es de no estabilidad por la carencia de fuentes de capital y ganancia que propongan abrigo razonable y seguro como antídoto contra la volatilidad de los activos fiat. Si el mundo inversor es un terreno de arena movediza sobre el cual nada se puede proyectar con previsibilidad y racionalidad, ello ocurre por la persistente y dominante lógica de burbuja financiera globalizada reinante que ha convertido lo financiero en un casino "Moloch''. Ese casino Moloch es ineficiente y deficitario en el manejo y gestión del valor, al basarse en la reproducción ilimitada de valencias fictas a tasas de ganancia exorbitantes.



Si un país no puede ofrecer una alternativa a esa lógica insustentable, es difícil que encuentre una base de capital sobre la que se cimente una financiación asequible y razonable para los fines del desarrollo y crecimiento de una economía nacional. Porque no dispondrá de donde surtirse de los excedentes necesarios para satisfacer los requerimientos de la inclusión social, laboral, educativa, previsional de infraestructura etc.



En la crítica hora reinante hay que innovar trascendiendo el actual y establecido sentido, o, efecto de sentido del valor fiduciario que conduce solo a endeudar como modo de huir hacia adelante.



Teniendo en perspectiva que sin leyes adecuadas a los fines de una teoría no hay plano concreto donde puedan operar las ideas que se elaboren, en consecuencia se enumeran algunos principios de acción para la formación de un masa de activos que capitalicen a la Nación argentina:



1- Declarar de interés público nacional la certificación de reservas de los recursos naturales con valor de mercado no privatizados. 2- Dicha declaración de interés público incluye la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos. 3- El Poder Ejecutivo Nacional, será autoridad a cargo de la fijación de la política en la materia de recursos naturales con reserva certificada, con el concurso de los estados provinciales y del capital público y privado, nacional e internacional. 4- Los principios de la política de gestión del o los patrimonios de afectación de recursos naturales son los siguientes: a) La promoción del empleo de los recursos naturales; b) La conversión de los recursos naturales en reservas comprobadas; c) La integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de los recursos naturales; d) La maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento en el corto, mediano y largo plazo.