En el caso de traición de los amantes se pretende una exclusividad que debería darse sobre el periodo de mayor apasionamiento de la pareja.

"Que las mentiras sean necesarias para la existencia, es parte del terrible y problemático carácter de la vida", decía Nietzsche. La mentira siempre genera malestar y calentura, pero no basta con denunciarla, sino en el tener la capacidad de generar una ola de bienestar, que corte con la del malestar. En este universo actual nos hemos acostumbrado a la mentira ¿La mentira es lo mismo que la traición? "Lo único que un hombre puede traicionar es a su conciencia". Es decir, cualquier desprecio hacia la tradición de un país era considerado una traición. Da allí, que antiguamente ello era considerado un desprecio al propio monarca que detentaba el poder absoluto. Esto suponía poner en riesgo la estabilidad del monarca, y por ello tan severos los castigos. Actualmente, los lazos de amistad, se ven prioritarios, de tal forma que la mayoría preferiría traicionar aquello que lo ve como abstracto, que a su círculo íntimo, concreto, ya sea familia, amigos, cónyuge y privacidad.



No obstante, se prefiere hacer circular como chisme lo que antes había sido dicho en confianza por una pareja, cuando y no se siente tanto la cercanía, y no importa tanto la verdad, cuando las papas arden, sino el defender a un amigo en situación de crisis. Uno defiende en los momentos límites aquello que es suyo: "La tarea de un amigo es ponerse del lado que es suyo aunque estés equivocado". De allí, la importancia de priorizar la amistad a aquellos que ocultan algo en su propia intimidad, y que por cobardía no se animan a decirlo. Es mejor callar en la traición en complicidad, que expresar todo en el sinceramiento interior. Oportunamente, resulta óptimo contar con el apoyo de un círculo íntimo, ante las injurias recibidas, eliminando al que no coincide con sus ideales, ante el que dirán.



Tal cual, aquí la mentira, aparece como más ingenua que la traición. Al respecto, uno traiciona a lo que pertenece, sea la familia, patria o pareja. Pero, cuando llega el momento, siempre se dice no pertenecer eternamente a nada. El concepto de mentira va contra la verdad, la traición persigue a la lealtad. La mentira es más abstracta cuando se aleja de la verdad en el error. La traición es mas concreta cuando alguien busca afianzarse en pos de objetivos personales y al sentirse inseguro, no correspondido, trata de generar una estrategia para dañar al otro al que cree como el origen de todo mal. La mentira viene del enemigo la traición del mas cercano, por ello duele más, y muchos terminan haciendo locuras que después se arrepienten.



Para concluir, poco importa la pequeña diferencia que pueda haber entre la mentira y la traición. Es decir, una persona constituye un todo que no se puede saltear ni destruir su unidad, el fundamento mismo de su existencia en auge de buscar una pareja en lo tecno, pero que busca incansablemente la estabilidad de darse una vez por todas, de sentir en lo material, sin andar mendigando las migajas pasajeras.

Diego Romero

Periodista, filósofo y escritor