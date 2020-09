La hermana Magdalena Quiroga Yanzi fue una religiosa sanjuania que sirvió a Dios con amor y servicio a los más necesitados.



El vehículo que transportaba su cuerpo sin vida tuvo que detenerse unos instantes. Una monja se puso en medio de la calle para pedir sólo un momento para darle el último adiós. A su alrededor, otras mujeres entonaban cánticos con profunda emoción. De inmediato, volaban flores hacia el techo de esa combi, mientras las lágrimas de esas personas que conocieron y amaron a la hermana Magdalena Quiroga Yanzi, le daban ese saludo de despedida y una sentida expresión de "te amamos...".



Fue hace unos días, más precisamente el pasado 20 de septiembre, en Córdoba, cuando la hermana Magdalena partió a la presencia del Señor a la edad de 74 años. Una sanjuanina de pura cepa que dejó como legado su profundo amor al Sagrado Corazón de Jesús, que la llevó a comprometerse con el servicio al prójimo en todo el país, Chile y África.



Su historia de vida contada por sus hermanas Lucy y Rosa, dice que en plena adolescencia sintió el llamado de Dios. Fue así que ingresó a la vida religiosa a los 15 años. Con el apoyo de sus padres se incorpora al Instituto de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús Argentinas. Sus fructíferos 59 años de vida religiosa la llevaron a recorrer diversas ciudades de la Argentina como también Santiago de Chile y la República del Benín, en África. Desarrolló básicamente una labor educativa como rectora de colegios y evangelizadora. Dio testimonio de amor y entrega al prójimo en toda labor que le tocara desempeñar.



Comenzó muy jovencita en el Colegio de María, en Córdoba. Allí condujo y guió espiritualmente a grupos de adolescentes en quienes estimulaba y fomentaba el afán misionero, visitando barrios, casa cunas u hogares de ancianos. También estuvo en Dean Funes, San Juan, Villa Dolores, Villa Cura Brochero. En este último donde vivió por 9 años además de su labor educativa y misionera, enfocó su actividad a promover y difundir la causa del Cura Brochero, rescatando sus obras como el Internado para chicas, el que reconstruyó a nuevo solicitando subsidios y donaciones; recreó el Museo Brocheriano, participó de la Cabalgata Brocheriana. Difundió también con gran entusiasmo entre sus familiares y amigos la participación en los Ejercicios Espirituales Ignacianos.



Uno de los destinos más caro a sus sentimientos fue el de la República del Benín, en Africa. Es que allí, siendo Trabajadora Social de profesión, pudo expresar del modo más pleno y puro su amor por los más necesitados, en el cuidado de los niños y en la promoción social de la mujer.



Magdalena fue una mujer con gran capacidad de escucha, particularmente como rectora en los colegios o superiora de comunidad, sacando tiempo de sus actividades cotidianas, para estar, acompañar, contener...



En una entrevista para Radio María, la hermana Magdalena, contó algunos detalles de su vida en su tierra sanjuanina "nací en el seno de una familia numerosa con 11 hermanos. Era la más chica de la primera tanda de hermanos. "Tengo los mejores recuerdos de mi infancia. Hemos sido muy unidos entre nosotros. Papá era muy exigente. Yo tengo un cariño especial por él, fue muy exigente especialmente conmigo porque era muy rebelde". Crecí en una casa quinta en Rawson. "Estuve 6 años en Chile y 7 años en Benín, en África. El continente negro me purificó la mirada, me ensanchó el corazón. Fue descubrir una iglesia misionera universal realmente enraizada. Desde chica soñaba con ir a África. Cuando me jubilé como docente, a los 57 años, me fui a Benín. Allí estuve 7 años. Y a los 64 del instituto me dijeron que me necesitaban en Argentina. Y me tuve que venir a Tucumán como representante legal a un colegio de las Esclavas", comentaba en una entrevista por Radio María.



Una amiga universal, siempre una reunión de personal, de alumnos o encuentro de oración, concluía con un café o una cervecita. Celebró con alegría y sentido del humor, cada momento de su vida cotidiana, con inmensa gratitud al Sagrado Corazón de Jesús y a cuántos la rodearon.



En la incertidumbre, dificultad o dolor, resonaba en su interior la voz de Cristo: "Te basta mi Gracia"... "Madre no te merezco, pero te necesito".

Por José Correa

DIARIO DE CUYO