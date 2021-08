La moral entró a la agenda de la política. El eje del debate público hoy, está centrado más en los valores morales que en las propuestas electorales. Y esto que puede leerse como una debilidad del sistema político, también puede ser visto como una oportunidad. La sociedad ya no come vidrios, afirmaba irónicamente el actor Roberto Carnaghi en el icónico programa televisivo de Tato Bores.



Efectivamente, la sociedad quiere más ética en sus dirigentes y ello es un buen indicador. El disparador fueron las argumentaciones procedentes del mundo de la política, intentando separar el ámbito del derecho de las normas morales. Y fue este debate el que permitió poner en discusión la vara moral de nuestra sociedad.



Moral y derecho

La pretendida diferencia entre ambos sistemas no es nueva. Digo pretendida, porque tal diferencia no es absoluta. Ambos son marcos normativos de la conducta humana, pero los límites no son tan claros como pretenden. La interacción entre ellos es dinámica y se nutren mutuamente. Es el caso, por ejemplo, de la obligación legal de informar al paciente sobre su estado de salud (Ley N¦ 26.529). Este deber del médico que a su vez es derecho del enfermo, se basa en valores morales tales como el respeto a la dignidad del paciente y la veracidad como eje de la alianza terapéutica.



Tampoco es nuevo el intento de justificar conductas irregulares al amparo de aquella presunta diferencia. "Lo que hice será inmoral, pero no es un delito'', se escucha decir como latiguillo por doquier. Y puede que sea cierto en algunas circunstancias.



Ahora bien, dicho esto la pregunta se vuelve necesaria: - ¿nos conformamos con eso? ¿Acaso nos basta un mínimo de conductas aceptables que ordenen la vida en sociedad? Porque el derecho es eso: el ámbito de lo suficiente.



Prohíbe o permite conductas mínimas que garanticen la convivencia social. Mientras que la moral expresa lo esperable del otro. En ese sentido, la moral es inspiradora de actos virtuosos y desinteresados. De allí se entiende que el derecho es un límite, mientras que la moral una invitación a avanzar.





Características y consecuencias

En el derecho, la coercitividad y el miedo a la sanción actúan a manera de fin que impulsa al debido cumplimiento de la norma.



La ejemplaridad del derecho opera desde afuera. En la moral en cambio, la ejemplaridad proviene del interior de la persona, del núcleo de sus valores y convicciones que se expresan en su conciencia. Es el bien moral el que atrae por sí mismo, en su doble dimensión de bien y fin. No hay cárcel ni multa para el hecho inmoral. Las consecuencias se dirimen en la interioridad del sujeto, ante el dolor por la falta y el consecuente remordimiento.



También es esperable una sanción externa, como es el reproche social a la conducta inmoral. Pero las sociedades adormecidas por el relativismo moral del "todo vale'', no es tierra fértil para ello. La vara moral de las sociedades queda muy baja. Sin embargo, ni los individuos ni las sociedades avanzan hacia destinos de grandeza, con la ley de lo mínimo.



Liderazgos éticos

He de insistir hasta el cansancio, que los ciudadanos necesitamos liderazgos menos caudillescos y más éticos. Líderes cuyo poder no se agote en la dimensión cuantitativa de las mayorías. Líderes que no se confundan con el vértigo del poder que dan las urnas. Líderes cuya fuerza moral y ejemplaridad sea el motor que desencadene mayor compromiso social y honestidad entre aquellos que lidera.



En ese sentido, es prometedor que la ciudadanía haya puesto a la moral en la agenda de la política.



Una sociedad que interpela moralmente a sus líderes, muestra signos de madurez y de un necesario inconformismo. Ya lo decía el General San Martín a su tropa antes de la batalla de Chacabuco (1817): "Llegar hasta aquí es bastante, pero no suficiente''.

Por Miryan Andújar

Abogada, docente e investigadora

Instituto de Bioética de la UCCuyo