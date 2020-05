Para cultivar nuestra vida interior no hace falta mucho equipaje: soledad y silencio.



Hay veces en la vida que andamos perdidos en un pasillo oscuro lleno de habitaciones, sin encontrar la puerta de la nuestra. Una puerta que no abre hacia afuera, porque la salida es hacia adentro. En ocasiones pasamos delante de ella y no la reconocemos. Estamos tan abrumados por el vértigo cotidiano, que perdemos el hábito de cultivar nuestra vida interior. Y nuestro ser personal se va pareciendo cada vez más, al origen etimológico de la palabra persona: máscara (prosopon en griego). Con esa máscara, los griegos cubrían su rostro para actuar en una obra teatral, generalmente una tragedia. El actor hacía resonar su voz a través del orificio de aquella máscara.



Convengamos que la vida no es una tragedia griega. Sin embargo, cada vez estamos más cerca de bambalinas y más lejos de nuestra vida interior. A fuerza de aparentar para ser socialmente correctos, nos vaciamos de sustancialidad en el camino. A fuerza de silenciar convicciones y creencias, para estar a tono con paradigmas posmodernos, vamos acallando nuestra conciencia. Y de repente, los otros, sólo escuchan el resonar lejano de lo que realmente somos. Pero tarde o temprano esa dualidad nos destroza y aparece la crisis interior.



Ciertamente, no es fácil sobrellevar con espíritu sereno, chanzas o agravios por pensar distinto o defender alguna creencia. Pero más difícil es mantener la dualidad entre lo que somos y aparentamos para agradar al otro. Ahora bien, no siempre la máscara responde a la necesidad de cumplir expectativas ajenas, sino al propio miedo de abrir aquella puerta. Tal vez por eso no la encontramos.



Hay una anécdota atribuida a Gorky, famoso escritor ruso (1868), en la que habla de aquellas puertas. Cuenta Gorky la experiencia de un pensador ruso que atravesando una crisis interior, decide ir a un Monasterio, para aislarse y pensar. En una noche de insomnio decide caminar por el campus. De vuelta, estando ya en el pasillo adonde daban las habitaciones, no encuentra la suya. Recuerda que en la puerta estaba escrito su nombre, pero era tal la oscuridad que aún pasando varias veces delante de ella, no la reconoció.



Hermosa figura de este relato que evidencia el grado de evasión de nuestro yo, al punto de no reconocernos. Pero también nos muestra cuán a ciegas andamos, a veces, por la vida. Nuestra felicidad no puede depender de la aprobación social. Los verdaderos líderes, los personajes que marcaron la historia, son ante todo personas auténticas. Tienen algo de inadaptados frente a una sociedad que promueve el vuelo bajo, rotula y descree de las utopías. Nuestra felicidad más bien depende de poder entrar a esa habitación que es nuestra vida interior, y desde allí, renovar fuerzas para desplegar nuestras alas. No hace falta mucho equipaje: soledad y silencio. Y sí creemos en Dios, reflexionar y orar. Dicen los físicos que la reflexión es un fenómeno que tiene lugar cuando una luz que impacta en un material es reflejada en aquél, iluminando a otros. Esa luz está dentro de nosotros, no fuera. Por eso, la salida, es siempre hacia adentro.

Por Miryan Andújar

Abogada, docente e investigadora

Instituto de Bioética de la UCCuyo