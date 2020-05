De a poco la actividad laboral vuelve al campo con precauciones y apoyo oficial.

La vitivinicultura es una bandera de producción e identidad que levanta San Juan. Acostumbrados a crisis de distinto tipo a lo largo de la historia, la actualidad la pone de frente a una circunstancia inédita, una pandemia que azota a la humanidad. En este contexto, con la cuarentena social y obligatoria, también se puso en jaque a los distintos sectores de la producción. Al sector vitivinícola también le pegó fuerte. Aunque, por decreto presidencial, se le permite trabajar con las precauciones del caso. En ese sentido, "este lunes arrancó la poda de las vides en muchas de las fincas sanjuaninas. Mientras que otros tantos esperarán a la primera helada para hacerlo", dijo el titular de la Federación de Viñateros de San Juan, Eduardo Garcés. Agregó que "Por este tema sanitario hubo un parate en toda la comercialización. A este situación hay que agregarle la escasa cantidad de agua que llega a las fincas. Hay algunas que hace un par de meses no pueden regar". Con este diagnóstico, el bálsamo al sector se llegó a una solución por el decreto presidencial. El dirigente explicó que la poda comienza durante la primera helada. Pero como eso no sucedió antes del dos de mayo, "ya empezamos a podar. Este procedimiento se hace para que la parra produzca uvas. Ante esta situación, llega el primer día hábil de mayo, cuando comienza la poda en los parrales con personal especializado.



Cabe señalar que una hectárea tiene unas 1.200 parras y un obrero podría podar alrededor de 200 por día. Entonces, para podar unas 30 hectáreas, se necesita de tiempo. En San Juan hay unos 5.000 operarios, a los que se suma personal temporario para hacer también "las atadas", tarea que sigue a la poda y que dura hasta agosto. En ocasiones bajo ciertas circunstancias puede durar hasta mediados de septiembre, que no es lo ideal, pero se llega. En medio de esta circunstancia, el mes pasado hubo dificultades para pagar. Pero "tuvimos el apoyo del gobierno provincial que nos dio préstamos a tasa cero a pequeños productores. Algunos recibieron 500 mil pesos, otros 300 mil, otros 250 mil. De ahora en más dependemos de los cheques para poder cumplir con los pagos, que son en la mayoría de manera quincenal.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos, dijo que hasta marzo venía bien el consumo de vino, la exportación de vino y mosto y con una cosecha que vino con un 25% menos en San Juan. Menos producción y mayores posibilidades de mercado. Pintaba para mejores precios de vino y mosto. Pero esta situación cambió todo, debido a que los mercados están cerrados y lógicamente afecta a la exportación. De todas maneras en nuestro sector hubo apoyo por parte del gobierno. Entonces eso ayudó a poder levantar la cosecha. De ahora en más es que los precios de uva y vino no cubren los costos. Entonces se hacen los trabajos mínimos, con el agravante de la falta de agua, que se prolongará posiblemente hasta el año próximo. Es muy difícil hacer un pronóstico de lo que sucederá en el futuro, porque estamos en plena crisis. Pero, como siempre y pese a tantas dificultades, debemos tener la esperanza de que todo vuelva a la normalidad.



En cuanto al sector de los empleados rurales, el secretario General del Sindicato FOEVA; Emilio Ozán, sobre esta situación, comentó que "nosotros tuvimos muchas dificultades. Varias empresas no pagaron en tiempo y forma los sueldos de marzo. Obviamente por la situación de que los bancos no trabajaban por lo que no podían sacar dinero para cumplir con el pago a los trabajadores. Hubo muy pocos casos donde se produjeron algunas suspensiones y reducciones de jornadas laborales. Ahora todo tiende a normalizarse con los bancos trabajando, por lo que las empresas podrán cumplir con el pago de haberes. Cabe destacar que no hubo conflictos entre representantes de los trabajadores y la patronal. Al principio de la pandemia, reclamamos elementos de seguridad para los trabajadores como forma de evitar riesgos en su salud, algo con lo que se está cumpliendo". La pandemia también se pelea en el campo, pero con una visión optimista de cara al futuro.

Por José Correa

