Por Gustavo Douglas Nazareno.

Médico - MP 1317 - Coordinador de la Sección Neumonología Clínica y Medicina Crítica de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y Jefe de la Sección Neumonología del Hospital E. V. Barros (La Rioja).

Los resfríos de verano son comunes.

Los resfríos son cuadros infecciosos que se producen en la época fría del año, pero también pueden ocurrir en verano. Los virus que producen los resfríos de verano son los Rinovirus, los mismos del invierno, y los Enterovirus, que circulan sobre todo en la época cálida del año. Estos virus pueden transmitirse cuando la persona enferma tose o estornuda y unas pequeñas gotitas alcanzan a otra persona. También se transmiten al tocar superficies u objetos.

Los resfríos también se transmiten al tocar superficies u objetos

Hay ciertas condiciones propias del verano que tienden a afectar el sistema inmunológico, o sea a bajar las defensas, favoreciendo que las personas que entran en contacto con estos virus puedan resfriarse:



* Permanecer mucho tiempo en ambientes con aire acondicionado: porque quita humedad al aire y puede causar un "secado'' del revestimiento interno protector de la nariz. Esto disminuye su eficacia defensiva.



* Situaciones de estrés excesivo: en esta época del año suelen haber fechas de exámenes por ejemplo o, incluso, preparativos para las vacaciones que pueden generar estrés.



* Hacer repentinamente actividad física demasiado exigente: Esto también puede debilitar el sistema inmune.



* Viajar: en los vuelos de larga distancia, donde se comparte un espacio cerrado y reducido es posible contagiarse de otros pasajeros que podrían estar enfermos.



Síntomas



El proceso suele durar entre siete y diez días, alcanzando su máxima intensidad al tercer o cuarto día. Los síntomas más comunes son la congestión nasal o sensación de "nariz tapada'', secreciones o mucosidad nasal (que suele ser clara), ardor en la garganta, tos seca y estornudos. También puede haber síntomas generales como fiebre, decaimiento, dolores musculares o articulares, etc.



Tratamiento



Dado que el resfrío es un cuadro de origen viral, sólo deben hacerse medidas de sostén hasta que el germen cumpla su ciclo y el cuadro se resuelva espontáneamente. En este sentido es importante descansar bien, alimentarse y sobre todo hidratarse en forma adecuada. Eventualmente, pueden usar medicamentos para la fiebre, descongestivos, etc.



¿Se pueden prevenir?



No hay forma de evitar por completo los resfríos, pero hay maneras de reducir las posibilidades de contraerlos. En este sentido es importante el lavado frecuente de manos, evitar interactuar con personas resfriadas, descansar, evitar el exceso de estrés, no pasar demasiado tiempo en ambientes con aire acondicionado, etc.



¿Existe el comúnmente llamado "resfrío de sol''?



El "resfrío de sol'' no existe, ya que la exposición al sol no causa infecciones respiratorias de ningún tipo.



A veces sucede que se incrementen los síntomas de un resfrío o de una alergia estacional y se interpreta erróneamente que el sol es la causa y no un factor agravante como realmente sucede.