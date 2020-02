No es la primera vez que DIARIO DE CUYO, a lo largo de su historia, trata el tema de los exiliados españoles. Su propio fundador, Don Francisco Salvador Montes, lo hizo en varias ocasiones. Pero vivir más de doce años en España, en tiempos de libertad, ejerciendo sin interrupciones el periodismo, permite analizarla con otras posibilidades desde el ancestral pasado al presente. El legado español en América y en particular la lengua, es un patrimonio heredado para siempre y que supimos enriquecer los "colonizados". Es aquí donde sobresale el aporte intelectual del llamado exilio español como consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939), en el que se contaron infinidad de personalidades científicas, literarias, políticas y sindicalistas. Cada vez que en España se ha tratado este tema, especialmente en estas primeras cuatro décadas de renovada libertad, ha sido para calificarlo de "sangría cultural", y no es para menos, cuando se sabe que entre las repetidas diásporas sufridas por ellos (desde 1492 con los Reyes Católicos cuando el único tribunal que tuvo jurisdicción en todo el territorio nacional fue el Tribunal de la Inquisición), "nunca en la historia de España se había producido un éxodo de tales proporciones ni de tal naturaleza", según afirmó Vicente Lloréns, en su momento el principal historiador sobre el exilio provocado por la última contienda fratricida. Francia, desde lo político y obrero, y los países latinoamericanos en el arte, la ciencia y la cultura en general, fueron los principales receptores. Y entre esa pléyade de mujeres y hombres de la Cultura, la llamada generación del 27, una de las más brillantes de la historia literaria española, con nombres como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Guillén, León Felipe, Emilio Prados y Pedro Salinas, quedando en España, de ese grupo, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. Y a ellos se sumaron, entre otros, el compositor Manuel de Falla y alguien que en 1956 obtiene el Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, excitando la opinión pública mundial sobre esa poesía española exiliada. A los ya citados habría que agregar: Salvador de Madariaga, Claudio Sánchez Albornoz, Ramón J. Sender, "Victor Alba", Rafael Vidiella, o más populares como Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Paco Ibáñez. Entre los políticos, Dolores Ibárruri, Santiago Carrillo, Enrique Líster, Josep Tarradellas, Frederic Escofet, Jesús María Leizaola, Valentín González, Fernando Valera, entre otros. Además, aunque es un caso diferente, al filósofo José Ortega y Gasset se lo incluye también en la lista de consagrados en el exilio, por sus años en Argentina y Portugal. Uno de los ejemplos de las grandes dificultades vividas por los españoles exiliados, se relata en "El Diario de Zenobia Camprubí", de Graciela Palau de Nemes, (Cuba -1937-1939). Zenobia era la compañera inseparable de Juan Ramón Jiménez. Este no poseía medios económicos suficientes y por eso sufrió depresiones junto a una profunda y dura nostalgia. Sólo lo volvía a la tranquilidad sus encuentros con otros exiliados de la vida literaria y cultural de su país como Menéndez Pidal, Alejandro Casona, Claudio Sánchez Albornoz, Américo Castro o Eugenio Florit. Es sólo un ejemplo de los padecimientos por desarraigo que vivió casi toda aquella pléyade ilustre de pensadores. Y sin olvidar a los que nunca escribieron una poesía o un libro, ni pintaron un cuadro, miles de anónimos que también hicieron grande nuestro país y América.

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista. Ex redactor de la agencia española Europa Press R.