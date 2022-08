Los precios de la soja, el aceite y la harina se negociaban en alza en el segmento nocturno del mercado de Chicago, luego de la desmejora de los cultivos planteada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). En su reporte semanal, el USDA redujo del 60% al 59% la proporción de soja en estado bueno y excelente, por debajo del 60% de igual momento de 2021.



El nuevo dato oficial quedó abajo del 60% previsto por los privados, y en este escenario la soja subía U$S 13,41 respecto del cierre de ayer, para ubicarse en $ 608,48 la tonelada con un aumento de 2,25%. Mientras que el aceite aumentaba U$S 14,11 a U$S 1.454,81 la tonelada; y la harina trepaba U$S 11,46 a U$S 492,50.



Del mismo modo, subían los precios del maíz en Chicago por la desmejora de los cultivos relevada ayer por el USDA y por el déficit hídrico que persiste en zonas del este de las Grandes Planicies, sobre todo en Nebraska, y del noroeste del cinturón sojero y maicero, en particular áreas de Iowa y de Minnesota.



En detalle, el USDA redujo del 61% al 58% la proporción de maíz en estado bueno y excelente, frente al 64% de igual momento de 2021. Así, el dato oficial quedó abajo del 61% previsto por los privados. En este marco, el maíz cotizaba a U$S 245,17 la tonelada, con una suba de U$S 5,61 (2,34%).



Por su parte, los precios del trigo se cotizaban en alza por la súbita desmejora de la condición del trigo de primavera estadounidense y la firmeza de la demanda internacional, destacó la consultora Granar.



En su informe semanal el USDA marcó ayer el inicio de la cosecha del trigo de primavera, con un avance sobre el 9% del área apta, frente al 35% de igual momento de 2021 y al 19% promedio.



El dato oficial quedó abajo del 70% previsto por los privados, y esto hizo que el trigo pasara a cotizar en U$S 292,11 la tonelada, con un incremento de U$S 5,60 (1,95%).



CAÍDA DE LAS ACCIONES

Las acciones caían y el dólar se alejaba de sus máximos recientes el martes, mientras los inversores estaban atentos a los datos sobre la inflación en Estados Unidos que se publicarán hoy, miércoles y que probablemente darán pistas sobre una posible subida agresiva de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Informe. Hay mucho en juego con el informe sobre los precios al consumidor de julio en Estados Unidos, después de que los datos de empleo de la semana pasada, inesperadamente fuertes, impulsaron las expectativas de una fuerte subida de las tasas de interés para hacer frente a la creciente inflación.

Los futuros de Wall Street apuntaban a ligeras ganancias. Mientras que el lunes cerró mayormente plano después de que los datos de empleo de la semana pasada reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal tomará medidas contra la inflación, en tanto que una advertencia de ingresos del fabricante de chips Nvidia recordó a los inversores la desaceleración de la economía estadounidense. El dólar. La moneda estadounidense también se mantenía justo por debajo de su máximo reciente, con los operadores recelosos de una sorpresa que pudiera ejercer más presión al alza sobre las tasas de interés. Frente a una cesta de divisas, el dólar bajaba un poco y operaba en 106,14.

El índice mundial de acciones MSCI, que sigue las acciones de 47 países, caía un 0,1%.

Por Tom Wilson y Ricardo Figueroa

Agencia Reuters