Recreación de la imagen de Santos Guayamas.

Por Alejandro E. Salazar

Cátedra Antropología- Dpto. Historia- FFHA-UNSJ .



Si bien la muerte de Santos Guayamas el 4 de febrero de 1879 pareció cerrar la historia, su sombra siguió acompañando por un tiempo al por entonces gobernador, Agustín Gómez...



Muchas veces escuchamos que los sanjuaninos somos una sociedad serena, tranquila; sin embargo este apelativo calificativo es muy relativo, esto nos demuestra la falta de conocimiento de nuestra historia local.



La figura de Santos Guayamas es poco conocida pero además infravalorada, y descalificada. Su vida está asociada al bandolerismo -fuera de la ley- así lo afirma el historiador Hugo Chumbita. Sus hazañas se asocian a las montoneras federales de Vicente Ángel Peñaloza -el Chacho-; y de Felipe Varela.



Durante 1870-1880, gobernaron en San Juan un grupo de hombres que según su formación se los denominó Clase Culta, estos buscaron afirmar un cierto orden a partir de principios legales sólidos. Seguramente esto iba a contramano de Guayamas. Entre estos gobernadores encontramos al coronel Agustín Gómez, fiel perseguidor de las montoneras, algunos historiadores afirman que el mandatario trató de pactar la rendición de Santos pero el rebelde no aceptó.



Para diciembre de 1874, Santos estaba en la ciudad de San Juan, de lo cual se supone que venía a arreglar cuentas con Gómez, aunque esto sólo es una suposición que no podemos afirmar. En casa de Lisandro Lloveras se escondía, pero una mujer logró reconocerlo y fue detenido y encarcelado. Para el historiador Horacio Videla, este preso planeaba un motín que generaría disturbios en la provincia a gran escala. Un juicio llevaría mucho tiempo, y la ejecución no se dejó esperar ordenando su fusilamiento para el 4 de febrero de 1879. Algunas versiones dicen que Gabriel Brochero, amigo del rebelde, pidió por su vida, algo que no fue escuchado.



Si bien la muerte de nuestro protagonista pareciera cerrar la historia, su sombra siguió acompañando a Agustín Gómez, quien para 1884 había sido electo Senador nacional. El 6 de febrero un grupo de hombres emponchados y armados irrumpieron en la cena del vicegobernador Mallea, allí hirieron a varios hombres y acribillaron a Gómez que intentaba huir por las paredes del fondo. Se supo que, si bien este atentado era de carácter político, el que mató al gobernador fue un fiel amigo de Guayamas, Sebastián Elizondo, será que el equilibrio se hace presente, y como la terrible sombra de Facundo se hizo presente a Sarmiento, la de Santos Guayama persiguió a Gómez.





Vínculos con el Cura Brochero



Como dice el autor de esta nota, no está comprobado que Gabriel Brochero haya intercedido ante las autoridades de la época para liberar a Santos Guayamas, aunque hay varios libros sobre la vida del religioso que hacen mención a ese episodio, al igual que cuando ambos se conocieron, en medio del campo, tomando los recaudos necesarios ante las características que tenía cada personaje.



Actualmente, un paraje ferroviario a un costado de la Ruta 141 que conduce hasta Vallecito, en Caucete, lleva el nombre de "Estación Santos Guayamas" en homenaje a ese caudillo.