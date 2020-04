El amable sol de otoño se arrodilla ante nuestra humanidad, para corroborarnos que la vida sigue del mejor modo; que el azote del verano no es eterno; que pareciera que en la calle vamos de la mano de la gente más querida en busca de la felicidad, ante esta dulzura que se erige sobre la ciudad.



El buen jilguero canta, porque si no lo hace se muere de sombra y tristeza. La flor comienza a enderezar la mañana cobriza. Todo brilla entonces. La parejita pasa cuchicheando amores por lo bajito, mano con mano, latido con latido. No sé si es momento de acordarme de la zozobras. Pasa que hoy comprendo cabalmente que somos felices. Hoy lo sé, porque en esta misma época, el año pasado, no sabíamos que nos ocurriría mañana y si el ayer nos sostendría los sueños, las risas y los hijos. Nunca pensé en la muerte, pero la incertidumbre puede ser mucho más dura que ella.



Las petunias se han abrazado a este otoño en San Juan y lo cubren de gracia e ilusiones multicolores. Entonces me acuerdo de la joven madre que ante la pérdida de su hija en un accidente, reflexionaba como una bocanada de vida, a la vez que un disparo de pena: "habíamos sufrido en la familia varios dolores, pero ahora me doy cuenta qué felices éramos''.



Como alguna vez dije en la canción que agasaja esta estación: "Una golondrina está conduciendo abril'', este incipiente resuello del año cuando los romances ambarinos nos forran acequias y callejones.



Todos estamos casi al umbral de la felicidad y algunos la acarician y aferran al pecho como algo conseguido "con sudor y lágrimas'', como sentenciaba el sabio estadista, como algo que esta vez no se nos escapará, aunque detrás en ese pasado de un año, una emboscada de puñales haya amenazado al lirio, haya acorralado al mundo.



Hoy podemos asegurar que todo pasa, eso que muchas veces afirmábamos sólo con el resuello de la esperanza pero sin la certidumbre de lo incontrastable. Hoy somos otros, hemos crecido de golpe; nos hemos llenado de colores y nos miramos de otra forma. La acacia desborda aromas simples; el rumor de la calle se ha desperezado de un sueño que rozaba la pesadilla; pasa el vendedor gritando fuerte que está vivo aunque hoy se gane unas monedas que pararán la olla, pero empuña en su honra el derecho a ganarse al sustento; que el agresor ha sido derrotado; que las calles vuelven a ser nuestras; que aquel abril de temblores y manchas, que poco a poco fue trocando en vida natural, hoy es homenajeado con un cumple al cual está invitada toda la humanidad, más allá de ideologías, grietas, intolerancia, recelos y credos.