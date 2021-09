El Gobierno intentará triplicar las exportaciones y superar los U$S 10 mil millones lo que permitirá crear más empleos. La contribución de la minería al PBI es de apenas el 0,6%, mientras que en Perú llega al 10% y en Chile, al 12%. Por eso el secretario de Minería, Alberto Hensel, habla de que en la cordillera hay "otra pampa húmeda''.



El programa se llamará Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA) y será lanzado luego de las elecciones. Si bien la primera parte del programa habla de la sustentabilidad ambiental, el Gobierno sabe que este punto generará debate. Por eso desde el Ministerio de Desarrollo Productivo llamaron a los empresarios a enfrentar públicamente al "ambientalismo trucho''.



Desde la Secretaría de Minería consideran que la actividad podría ser un "motor para el desarrollo de las comunidades, el crecimiento de la industria nacional y las exportaciones". Las exportaciones actuales son de U$S 3.200 millones. Esto es "menos del 10% de Chile, que tiene la misma cordillera que nosotros", según describió Daniel Schteingart, director del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI).



Podrían multiplicarse por 3,4, hasta los U$S 10.765 millones, según fuentes oficiales. El aumento de las exportaciones se daría por un crecimiento exponencial de parte del litio (de U$S 190 millones a U$S 2.101 millones) y de cobre (de prácticamente cero a 5.420 millones). Actualmente hay 15 mineras en funcionamiento y 50 proyectos avanzados, tanto metalífera como de litio.



Para poder desplegar el potencial del sector, las inversiones de capital ascenderán a U$S 27.250 millones. Como se trata de fuertes inversiones a largo plazo, para que la actividad sea competitiva, el plan incluirá esquemas tributarios para "incentivar'' la inversión de capital y en infraestructura. Sobre este punto queda por definirse la letra chica, dado que el sector empresario ejerce un fuerte lobby para bajar retenciones y por el contrario, desde el Ministerio de Economía buscan que haya instrumentos más "progresivos''.



El programa de minería se insertará dentro del Plan de Desarrollo Productivo Verde, debido a que en ese plan se enmarcarán los esfuerzos para desarrollar las energías limpias y la electromovilidad. Un vehículo eléctrico requiere cuatro veces más de cobre que uno con motor de combustión interna.

Por el Inversor Energético y Minero

Fuente: Ámbito