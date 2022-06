El multimillonario presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, hizo fuertes declaraciones sobre reducción de personal en el mundo. Esto trae como consecuencia el temor a una recesión internacional.

Wall Street abrió ayer débil, contrarrestando las ganancias de las acciones en Europa y Asia tras las advertencias sobre las perspectivas económicas hechas por el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, quien esbozó planes para despedir al 10% de su personal. Por tal motivo, los mercados están en vilo antes de la publicación de un dato laboral estadounidense crucial y por los indicios de que la combinación de los altos precios del petróleo y la subida de las tasas de interés está empezando a endurecer las condiciones de la economía mundial y de Estados Unidos. No obstante, mientras las acciones mundiales se aferraban a una leve ganancia, los futuros de Wall Street bajaban después de que Musk dijo que tiene un "presentimiento muy malo" sobre la economía. En un correo electrónico a ejecutivos visto por Reuters, dijo que quería recortar cerca del 10% de los puestos de trabajo en el fabricante de autos eléctricos. El mensaje, enviado el jueves y titulado "suspender todas las contrataciones en todo el mundo", se conoce dos días después de que el multimillonario dijo al personal que vuelva al lugar de trabajo o se vaya, y se suma a un coro de advertencias de líderes empresariales sobre los riesgos de una recesión.



Casi 100.000 personas estaban empleadas en Tesla y sus filiales a fines de 2021, según su presentación anual ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). La firma no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Acciones de Tesla en baja

El mensaje de Musk se conoció poco después de que Jamie Dimon, presidente y presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, describiera los retos a los que se enfrenta la economía estadounidense como un "huracán". Las acciones de Tesla bajaban un 3,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que los futuros del Nasdaq, con gran peso tecnológico, se tornaron negativos tras la información de Reuters, cediendo más de un 1%. Los futuros del P 500 bajaban un 0,3%.



Musk realizó advertencias en las últimas semanas sobre los riesgos de recesión, pero su orden de congelar las contrataciones y los recortes de personal fue el mensaje más directo y de mayor repercusión del jefe de un fabricante de autos. Hasta ahora, la demanda de autos Tesla y otros vehículos eléctricos (VE) se ha mantenido fuerte y muchos indicadores tradicionales de una recesión -incluyendo el aumento de los inventarios de los concesionarios y de los incentivos en Estados Unidos- no se han materializado. "La mala sensación de Musk es compartida por mucha gente", dijo Carsten Brzeski, del banco holandés ING. "Pero no estamos hablando de una recesión global. Esperamos un enfriamiento de la economía mundial hacia finales de año. Estados Unidos se enfriará, mientras que China y Europa no van a repuntar".



Una lectura negativa de los mercados

Las sombrías perspectivas de Musk se hacen eco de recientes comentarios de ejecutivos como el presidente ejecutivo de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, y el presidente de Goldman Sachs, John Waldron.



El índice paneuropeo de acciones ganaba un 0,15% y la medida de acciones mundiales de MSCI subía una cantidad similar, encaminándose a una segunda semana consecutiva de avances.



"(Los mercados) leerán claramente este mensaje de forma negativa a primera vista. Tesla está tratando de adelantarse a una rampa de entrega más lenta este año y preservar los márgenes antes de la desaceleración económica", tuiteó Dan Ives, de Wedbush Securities.



Los comentarios de Musk se produjeron justo antes de la publicación del informe de empleo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que los inversores analizarán en busca de indicios de una desaceleración del mercado laboral.



Los precios del crudo caían cerca de 1 dólar en respuesta a la oferta de los productores de la OPEP+ de aumentar el bombeo por encima de lo pactado, ya que el volumen se considera insuficiente para compensar el déficit de suministro energético mundial.



El dólar operaba estable con sesgo alcista frente a una cesta de seis destacadas divisas, mientras que el yuan tocaba un máximo de un mes frente a su par estadounidense en las operaciones "offshore".



Bitcoin y criptomonedas en "zona de corrección"

Se reportó una caída del 5% en Bitcoin por una corrección de precios general en el mercado de las criptomonedas. El Bitcoin (BTC) abrió ayer el marcado nuevamente en rojo y preocupa a los criptoahorristas al cotizar muy cerca del soporte de U$S 30.000, mientras que el resto de las criptomonedas siguen a este token con caídas similares de entre un 3% y un 8% en las últimas 24 horas. Según la información de CoinMarketCap, la cotización de BTC cayó un 4,6% durante el último día para colocarse en un valor justo por encima de los U$S 30.000. Ethereum (ETH) tuvo un rendimiento similar, registrando una caída del 5,2% en las últimas 24 horas que dejó al activo con una cotización en el rango de los u$s1800. A nivel semanal, el rendimiento del Bitcoin sigue un 3,5% arriba mientras que ETH se mantiene al borde de los números rojos con una suba casi nula del 0,4% en contraste con su valor durante la semana pasada.



Crisis de criptomonedas no da tregua a ethereum

Por otra parte el denominado "criptoinvierno" congela el precio del ether mandándolo muy por debajo de su precio en la jornada anterior. Lo que parecía ser una recuperación para ethereum, tras cerrar mayo y comenzar junio al alza, se ha revertido y el fantasma de la crisis del mes pasado sigue vigente para esta divisa digital.



Ethereum no es cualquier criptomoneda, es la segunda más importante del mercado digital, solo por detrás de bitcoin, se trata de una plataforma de blockchain con acceso abierto a dinero digital y a servicios de información que ofrece entre otras cosas servicios financieros, juegos y aplicaciones mismas que no pueden robar información o censurar.



El precio del ethereum

Luego de caer en un par de ocasiones durante el jueves ligeramente por debajo de los 1.800 dólares por unidad, la criptomoneda de ethereum cayó abruptamente de nuevo hasta cotizar en 1.758,38 dólares. Actualmente, ether se vende en 1.764,99 dólares por unidad, una pérdida de valor del 3,86% en un lapso de 24 horas.



Hace una semana, el pasado viernes 27 de mayo, la criptomoneda de ethereum cayó a su peor precio en lo que va del 2022, al venderse en 1.722,83 dólares por unidad. Ether se ve lejos de los casi 3 mil dólares por unidad en la que se cotizaba antes de la crisis, ni que decir de su máximo histórico que es de 4.891,70 dólares.

Por Samuel Indyk y Carlos Serrano

Agencia Reuters