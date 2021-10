La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por baja masa ósea, deterioro de la microarquitectura del hueso, incremento de la fragilidad y, por lo tanto, por el aumento del riesgo de fracturas. En este marco, hoy, 20 de octubre, es el Día Mundial de esta patología, por lo cual debemos darle la importancia que requiere. En ese sentido, a partir de los 50 años, comienza un descenso de la masa ósea, más pronunciado en las mujeres que en los hombres, producto de las alteraciones hormonales (pérdida de estrógenos) de la menopausia. Algo similar ocurre en el sistema muscular, en donde el menor consumo de proteínas, la menor actividad física, niveles inadecuados de vitamina D y alteraciones hormonales son algunas de las causas del deterioro muscular que acompañan al cuadro anterior. Hueso y músculo tienen una estrecha relación y el deterioro de alguno de ellos impacta en el otro.



Importancia de la vitamina C



La vitamina D cumple un rol importante porque protege la fragilidad ósea y muscular, sobre todo, del adulto mayor, promueve la absorción de calcio, pero es infrecuente en la dieta, salvo en alimentos con suplementos. Su producción natural ocurre al exponerse al sol durante el mediodía, cuando es más riesgoso para la piel. Por ello, se sugiere hacerlo sin protección, sólo en horarios seguros, a media mañana o a la tarde, no más de 15 minutos. Lo ideal es descubrir el abdomen, la espalda y proteger la cara. La mitad de las mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica (muñeca, cadera y/o columna) en algún momento de su vida. En el caso de los hombres, será uno cada cinco. En la Argentina, hay un promedio anual de 34 mil fracturas de cadera por año en personas mayores 50 años, es decir, 90 por día, con una relación aproximada de 3 mujeres por cada hombre. Valores que se duplicarán hacia 2050. Las fracturas vertebrales, en tanto, afectan al 10% de las mujeres entre 50 y 59 años, y al 14% de las que tienen entre 60 y 69 años. Entre el 30 y el 50% de las fracturas vertebrales son asintomáticas.



Las consecuencias clínicas de las fracturas vertebrales son dolor de espalda, curvatura de la columna que altera de la imagen corporal y en casos con mucho dolor el sueño, disminución de la talla, mala calidad de vida y depresión.



Importancia de la densimetría



Ante una fractura ósea, ya sea de muñeca, vértebra, húmero o cadera, hay que descartar la presencia de osteoporosis. La densimetría de columna y cadera permite investigar en pocos minutos el estatus óseo para luego tomar medidas preventivas o iniciar tratamientos para osteopenia u osteoporosis. Hay que tener en cuenta que la pérdida de masa muscular (también conocida como sarcopenia) aumenta el riesgo de caídas y fracturas osteoporóticas. Se diagnostica midiendo la masa y función muscular.



La actividad física es importante para el hueso y para el músculo. Caminar, andar en bicicleta, bailar, nadar, hacer yoga o el que resulte más divertido es preferible frente al sedentarismo.



Los tratamientos para la osteoporosis son muy efectivos y disminuyen entre el 34 y 70% la incidencia de nuevas fracturas, mientras que aquellos para sarcopenia apuntan a mejorar la ingesta de proteínas, la actividad física y normalizar los niveles de vitamina D para fortalecer el músculo y disminuir las caídas que impactan negativamente en el hueso frágil.

"Por cada persona que baja de peso, hay 20 que suben"



Por Agustina Mendoza - LCH Press Comunicación





El Dr. Alberto Cormillot explica por qué a veces la dieta y el ejercicio físico no alcanzan para lograr el descenso de peso. Subrayó que a pesar de existir una ley que busca garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento de la obesidad, sigue siendo una enfermedad que no le importa a nadie. En materia de prevención de la obesidad en el país está todo por hacer. Y el hecho de que 6 de cada 10 argentinos (61,6%) padezcan algún grado de exceso de peso, es una clara evidencia de esta problemática. "Por cada persona que baja de peso, hay 20 que suben porque no se hizo nada con respecto a la prevención: impulsar los bebederos en los colegios, mejorar la oferta en los kioscos de los colegios, controlar el marketing destinado a los chicos, el tamaño de las porciones, la presencia de forma descontrolada de oferta de comida en la televisión, la falta de oportunidades para la actividad física que tiene mucha gente, la falta de educación alimentaria de los padres es una lista larga que estaban previstas en la ley que yo había planteado (la ley 26.396 promulgada en 2008), pero que nunca se llevó a la práctica", lamentó el doctor Alberto Cormillot (M.N. 24.518) médico especialista en nutrición y obesidad en vísperas del Día Nacional de Lucha contra la Obesidad, instaurado en 2017 los terceros miércoles de octubre.



Consultado sobre los motivos detrás de la ausencia de abordaje de este asunto de salud pública, el médico especialista en nutrición enfatizó: "La obesidad es una enfermedad minimizada. En el fondo, el principal problema que tiene la obesidad es que hay un sesgo por el cual se cree que la persona, si quiere, puede bajar de peso y sólo tiene que parar de comer. Pero es como decirle al asmático "no hagas tanto ruido, respirá como la gente". Es importante abordar el tema del hambre emocional ya que muchas veces la tristeza, la angustia, la ira, el aburrimiento, la ansiedad, nos lleva a una ingesta compulsiva. Por eso el trabajo psicoterapéutico y las herramientas psicoeducativas son fundamentales en el tratamiento interdisciplinario del paciente con obesidad.