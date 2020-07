Distintas fronteras latinoamericanas. La frontera de Argentina con Bolivia cerrada, pero con gente en las cercanías del límite.



La situación del coronavirus parece controlada en distintos países europeos, entre ellos España, que sufrió, junto a Italia, uno de los mayores números de afectados y fallecimientos por causa de esta pandemia. Tanto es así que la Comunidad Europea tiene decidido abrir sus fronteras para el flujo de residentes en estos países, no así de otros lugares del mundo. En ese sentido, se mantienen las fronteras cerradas en América latina, que está en plena lucha sanitaria para evitar un desborde en sus sistemas de salud que puede tener consecuencias inimaginables. Cada país de la región tiene distintos tipos de restricciones por decisión de las autoridades correspondientes, según el siguiente detalle:

La frontera de Ecuador (duramente castigado por la pandemia) desierta.

Policías colombianos impiden el paso de venezolanos en un paso no autorizado.





* Argentina. El Gobierno cerró las fronteras y decretó la suspensión de todos los vuelos internacionales hasta el 1 de septiembre, salvo excepciones autorizadas puntualmente.

* Bolivia. Las fronteras exteriores de Bolivia se encuentran cerradas y la movilidad dentro del país se encuentra muy limitada. Está prohibida la entrada al país de ciudadanos no bolivianos y no residentes.

* Brasil. También tiene cerradas su fronteras, debido a que el número de contagios crece y la situación sanitaria es crítica. Es el segundo país del mundo en número de contagiados y fallecidos, superado únicamente por EEUU.

* Chile. El país mantiene cerradas sus fronteras desde el pasado 18 de marzo. Sólo se permite la entrada a nacionales y a extranjeros residentes legales. Ha decretado cuarentena total en las regiones más afectadas por el alto nivel de contagios, entre las que se encuentra la Región Metropolitana, donde se ubica la capital y toque de queda desde las 22 a las 5 horas en todo el país.

* Colombia. No se autoriza el ingreso en Colombia de personas que no sean de esa nacionalidad. Las personas a quienes se autorice el ingreso deberán someterse a un aislamiento obligatorio de 14 días.

* Costa Rica. Todos los vuelos comerciales con destino o procedentes de Europa están suspendidos de manera temporal y sólo se permite el ingreso de ciudadanos costarricenses y residentes en el país, previo aislamiento obligatorio por 14 días.

* Cuba. El espacio aéreo cubano se encuentra cerrado salvo para vuelos humanitarios o de carga, hasta el próximo 1 de agosto, fecha que podría ser prorrogada o acortada. Los ciudadanos extranjeros no residentes tienen prohibida su entrada en el país.

* Ecuador. Está prohibida la entrada en el país de ciudadanos nacionales y extranjeros, sean residentes o no, desde mediados de marzo.

* Guatemala. Están cerradas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas.

* Honduras. Todas las fronteras cerradas y cancelados todos los vuelos comerciales.

* México. En estos momentos, se permite viajar sin restricciones, aunque cuenta con medidas de seguridad y protocolos especiales reforzados en aeropuertos y hoteles.

* Nicaragua. No se permite la entrada de nacionales ni extranjeros ni por tierra ni por aire.

* Perú. Cerró todas sus fronteras y suspendió el transporte internacional de pasajeros.

* República Dominicana. Están suspendidos todos los vuelos internacionales, incluidos los provenientes de los países europeos.

* Uruguay. Están suspendidos hasta nuevo aviso los vuelos internacionales. Sólo podrán ingresar en el país uruguayos y residentes.

* Venezuela. Se han suspendido todas las operaciones aéreas, comerciales o privadas.

Por Cristina Lladó

Agencia EFE