El cambio, la innovación en las escuelas y las prácticas educativas, tienen un extenso tratamiento tanto de investigación como su aplicación. Una reforma a fondo es independiente de la tecnología (su aporte es indiscutible, pero no imprescindible) El punto está en que el rol que cumple el docente en el aula, y sus prácticas que allí se desarrollan, puedan enfocarse de otra manera. El universo de la educación está en expansión, va más allá de lo local, del propio espacio y tiempo. Las reformas educativas, están a nivel mundial. Es preciso recordar algunos sistemas educativos que ocuparon los primeros puestos en las pruebas PISA como Singapur. Ellos ven la educación como el pilar esencial en el desarrollo del país. Los alumnos aprenden, no memorizan. Las escuelas tienen mucha independencia y optan por diferentes asignaturas por libre elección. El éxito radica en sus maestros, quienes son respetados y capaces de construir una mejor nación. El segundo lugar lo ocupó Japón, los alumnos allí tienen alto grado de competitividad y estudian muchas horas. Lo particular, además de asistir a clases, reciben tutorías personalizadas. Así también realizan tareas de servicio dentro de la escuela y la ciudad. Esto, les inculca gran valoración al trabajo desde pequeños. Focalizan la habilidad para resolver problemas con juicio crítico. Estonia en tercer lugar, superó a Finlandia. El modelo está basado en la equidad. Los profesores tienen alta cualificación en todos los niveles. País pionero a la hora de proporcionar a sus alumnos un ordenador con la conexión a internet. Taiwan ocupa el cuarto lugar. El gobierno de la República de China (Taiwan), califica a sus alumnos por el conocimiento de la Ciencias y Matemáticas. Ayuda a adaptarse al mundo globalizado y en constante cambio. Finlandia bajó al quinto lugar.



En América Latina, Chile ocupa el primer lugar en la zona (44) segundo, Uruguay (47) Costa Rica (55). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (38). El peor rendimiento lo tuvo México y Brasil.



En la Argentina toda reforma se pone a consideración del Consejo Federal de Educación (órgano al que asisten todos los Ministros de Educación del país, aunque cada provincia guarda su independencia para tomar otras decisiones). Conocemos que en la ciudad de Buenos Aires aplicará la reforma que tanto alumnos y docentes se oponen. De allí la toma de colegios.



Recientemente se reunió el Consejo Federal de Educación, y le consultamos al ministro de Educación Lic Felipe de los Ríos, quien expresó que no se aprobó ninguna reforma del nivel secundario en ese ámbito. El requisito de todos los ministros fue solicitar mayor tiempo de trabajo que garantice la transformación para una verdadera mejora, no un requerimiento político o administrativo. También se trató la Evaluación a realizarse en el mes de noviembre en las 24 jurisdicciones del país, incorporando Ciencias Sociales y Naturales a Matemática y Lengua. Así también abarcará a los futuros docentes de los Institutos de Formación Docente.



Debemos considerar que ninguna reforma se puede realizar sin la incorporación de las tecnologías y las reformas innovadoras deben asegurar una educación de verdadera calidad.



Cabe destacar en San Juan que se aplica el plan provincial de actualización y capacitación docente en capacidades y competencias. No habiendo otra reforma como las anunciada en Buenos Aires.