Aunque hoy esa plaza tradicional no sea la misma, aunque lleguen los domingos y el ocaso se descargue pesado de ausencias sobre su tradicional piso gris y no encuentre a esa hora algo más excitante que retirarse hacia el oeste, ojear de soslayo la nueva Catedral y caminar a los tumbos mirando al piso como borracho triste, hubo días cuando la Plaza Veinticinco era el corazón vigente de la Ciudad. Reinaba fragante y victoriosa de jazmineros y rosales, segura entre las voces multicolores, aquel ayer cuando teníamos un centro comercial que esas tardes de domingo (y no sólo los domingos) exhibía vida nocturna, acorralada por la magia de los cines, restaurantes y lugares de show, y la gente, con simpleza y alegría, sin estridencias, se regodeaba dando la vuelta al perro por Rivadavia, General Acha, Laprida y Tucumán, caminando o en automóvil. ¡Qué castigo ir detrás de mis padres mirando vidrieras!



Pero la vedette eran las retretas de esos domingos gloriosos. Muchedumbres de gente amable daba vueltas y vueltas en redondo, enfrentadas como dos mareas de jóvenes calandrias bulliciosas, por los paseos de la Plaza; saludaban, criticaban modelitos, reían a borbotones de fuegos y nosotros -niños aún- correteábamos pero sin alejarnos de nuestros familiares.



Al centro, las bandas del Regimiento 22 y de la Policía de la Provincia interpretaban a su turno música popular, que sonaba a dicha modesta en nuestros oídos agasajados. No estaba prohibido el estacionamiento en los contornos, ni había desvíos forzosos, ni piquete ni marchas que incendiaran la elemental felicidad de gente para quienes el domingo era de gloria.



El tiempo, ese brutal amarradero, pero igualmente barranco de las cosas, ese impiadoso torrente de vivencias, crónicas, victorias y pérdidas, no reparó en aquellas jornadas de celeste lujo y fantasías hogareñas; misteriosamente se ensañó con aquel simple pero entrañable escenario que nuestros abuelos o padres bautizaron "el Centro"; lo sacudió de cambios no siempre halagüeños, lo retorció de acontecimientos deformantes, lo fue despojando de sus sitios sagrados, entre otros nuestras veneradas retretas; lo fue silenciando a modo de lenta sinfonía moribunda, lo vació de esencias y los pájaros de azul intenso a partir de los cuales fuimos tan humildemente felices, se fueron desperdigando hacia los barrios, como golondrinas que huían del incendio, como poemas extraviados en nieblas inescrutables, como náufragos buscando las orillas salvadoras. Desde el bronce y sus palomas, Sarmiento está más solo que nunca.



¿Qué nos pasó, que dejamos morir sin luchar aquellos sentimientos edificados en un espacio propio, tan entrañable y digno? "¡A dónde van los pájaros que mueren!", nos grita al alma la dulce y trágica canción desesperada.

Por Dr. Raúl de la Torre

Abogado, escritor, compositor, intérprete.