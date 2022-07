Dr. Juan C. Noguera Ramos- Abogado

Por: Dr. Juan C. Noguera Ramos- Abogado

La "Llave'' de Karadagián y la "doble Nelson'', dos técnicas que representan el estado actual en que se encuentra el país, a consecuencia de las crisis que ha atravesado y sigue atravesando en estos momentos.

Borges ve a la realidad como algo ideológico, que no necesariamente tiene que coincidir con la verdad, ni con la memoria, y es entonces que la interpreta como ficción y la estructura como tal, concluyendo en la idea en que no es necesario saber cuánto hay de verdad y real en las cosas.



Claramente el desafío es saber cómo actúa la ficción en la realidad, y de ello surge la "ficción especulativa'' en la literatura y engloba géneros de ficción con mayor grado de fantasía e imaginación, a veces apocalíptica y anacrónica.



Argentina padece un estado de ficción surrealista de hace décadas, y el motivo del estado de alucinación permanente, es el hecho de confundir la ficción con la realidad, en esta particularidad es cuando el genio literario sostiene la teoría de los dos mundos, o de los mundos paralelos, y es cuando un hombre cuerdo invento un desorden de dos mundos desde un lugar de orden del universo.



Esta dualidad de interpretación se ve claramente en nuestro país entre lo que es y lo que debe ser, y en esa confusión lo más practico es dudar de la verdad inexorable.



Esa confusión, genera un intento permanente de discordia con el oponente, terminando en una grieta que a todas luces parece no tener fin.



Ahora bien, es en la lucha libre tal vez donde podemos encontrar una situación que ilustra la realidad del país hoy, y es precisamente en una "llave'' muy utilizada por los titanes de karadagian (en el famoso programa de televisión de los años "60 y "70, "Titanes en el Ring""), y la denominada "doble Nelson'', inspirada en el almirante inglés "Horatio Nelson'' que permiten inmovilizar al oponente desde atrás, y causarle un intenso dolor para inducirlo a su rendición, trabándole el cuello, la muñeca y el brazo.



La genial estrategia del Almirante Ingles genero un sinnúmero de triunfos en las Guerras Napoleónicas, y su táctica se lleva a cabo aun en la actualidad, y con un claro escenario propicio en la Argentina actual.



El claro ejemplo es, por un lado, la pos pandemia, que nos deja frágiles en todo sentido, como así también la coyuntura internacional de la Guerra Rusa, pero si a esto le sumamos lo más grave es la cruenta división binaria entre las dos corrientes políticas, o pensamientos, con una gran dosis de irracionalidad y odio, nos deja sin dudas al borde del abismo.



La situación actual es una clara muestra de inmovilización de un país, y en esta coyuntura ya no hay excusas para no arremangarse y hacer algo, ya que estamos a minutos que se vean las consecuencias del no hacer, de la falta de empatía y patriotismo, y ya será tarde para escapar.







