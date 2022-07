Si por un tema de optimización de costos, se aconseja en Minería que todos los procesos sean integrados, no existen razones valederas para que una batería que puede producirse en Argentina, deba producirse en China, EE.UU. Corea, Japón etc.

No deja de ser auspicioso que la Planta de Baterías de Litio más grande, que ocupa una superficie de solo media hectárea, localizada en Escondido - Sur de California, cuente con una Potencia Instalada de 30 MW (megavatios) que suministra energía a 20.000 hogares actualmente. No deja de causar preocupación como contraparte, el editorial "El Triángulo del Litio: 3 obstáculos que enfrentan Argentina, Bolivia y Chile para escapar de la "maldición de los recursos naturales'' (Fuente: BBC News Mundo Año 2019), donde luego de afirmar que en este triángulo se encuentran las mayores reservas mundiales y que "el viaje desde la extracción del litio hasta llegar a la fabricación de una batería para autos, es largo y pedregoso'', señala los desafíos que nuestros países deberían enfrentar, para entrar en la disputada carrera por fabricar baterías.



En este editorial en relación a 3 conceptos definidos, se señala muy sintéticamente lo siguiente:



* Alta especialización:"Que la fabricación de baterías requiere de un alto nivel de especialización tecnológica que no se puede crear de la noche a la mañana; que no basta con tener litio, eso no es garantía de nada; que hay una cadena de producción muy larga donde el litio es apenas una parte; que si el punto de partida es la extracción del metal el paso siguiente es su procesamiento para obtener carbonato/hidróxido de litio, ante lo cual, los sudamericanos trabajan en plantas con capitales extranjeros que procesan el metal; que de ahí en adelante la cadena de producción se pone cuesta arriba, si la meta es producir cátodos, luego celdas y al final baterías''.



* Factor geográfico: "Que la idea de que los países sudamericanos sean exportadores de baterías para autos eléctricos no tiene mucho sentido; que como están lejos de los grandes centros de fabricación de autos el costo del transporte de baterías es muy alto; que probablemente su mejor opción sea exportar la materia prima; que el factor clave es que la producción de baterías se encuentre cerca de los centros de fabricación de autos; que los grandes fabricantes de baterías y automóviles eléctricos quieren mantener la cadena de producción territorialmente cerca; que las baterías que no se pueden exportar por avión requieren de un largo trayecto en barco, que encarece el costo del traslado''.



* Competencia por los incentivos: " Que para atraer inversiones, los países deben ofrecer grandes incentivos, entre ellos, la exención del pago de impuestos o la financiación de gran parte de los proyectos; que si los incentivos son los correctos, seguramente las fábricas se instalarán donde sea económica y geopolíticamente viable; que a todos estos desafíos se suman los reclamos de organizaciones medioambientales y comunidades indígenas que se oponen a prácticas que ponen en peligro los ecosistemas, razón por la cual, demandan un mayor protección de los salares y de los recursos hídricos de las zonas donde se extrae el litio''.



Decisión soberana



Ante esta situación, me me permito serenamente manifestar lo siguiente: el costo del transporte de baterías desde nuestro país al mundo desarrollado, bajo ninguna condición debería ser distinto, al costo desde el mundo desarrollado a nuestro país.



Si la decisión es producir cátodos, celdas y al final del camino baterías como lo hace Corea y Japón que no cuentan con Litio, lo que se requiere es de una decisión soberana que habilite a fabricar cátodos, celdas, baterías y autos eléctricos. Esto es lo que han hecho estos países.



Si por un tema de optimización de costos, se aconseja en Minería que todos los procesos sean integrados, no existen razones valederas para que una batería que puede producirse en Argentina, deba producirse en China, EE.UU. Corea, Japón etc.



Si Argentina desde hace 70 años fabrica automóviles, porqué razones deberíamos consentir que so pretexto "los grandes fabricantes de baterías y automóviles eléctricos necesitan mantener la cadena de producción territorialmente'', se nos impida fabricar baterías y autos eléctricos.



Una mirada interna

Si Latinoamérica se posiciona como el 4º Mercado Mundial en la venta de vehículos detrás de China, la UE y EEUU y si nuestro país, cuenta con una capacidad instalada para fabricar 800 mil unidades al año ubicándose entre los 40 fabricantes más importantes del mundo: ¿por qué no mirar hacia dentro de nuestro territorio y de Latinoamérica? y por qué no advertir, que este tipo de monsergas son las que nos condenan a no avanzar en el Desarrollo Industrial y Tecnológico que nuestra Argentina demanda?.



Quiero señalar a titulo final, que las expresiones del Dr. Ernesto Calvo, Director del Instituto de Química Física, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) "Si Argentina pudo construir un reactor nuclear y un satélite, por qué no puede fabricar una batería'', hace latente un sentimiento nacional que todos como sociedad, deberíamos defender, promover y alentar definitivamente.



Agenda común



La iniciativa de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, de construir una agenda común que incluya al sector académico, la industria y la sociedad civil, para encarar desde un Acuerdo Integral Multiactor el desarrollo productivo del sector y la propuesta de AMLO actual Presidente de México, de crear junto a Argentina, Bolivia y Chile una asociación que apunte a la búsqueda de sinergias que permitan desarrollar el negocio del litio, representan decisiones estratégicas.