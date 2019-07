El eclipse colmó las expectativas en San Juan.

Lo habíamos esperado con emoción. Ser protagonista de un fenómeno natural de éste tipo, que quizás o seguro no volveremos experimentar en directo y de la misma forma. Nos habíamos preparado para la experiencia, como para llegar al sitio donde se lo pudiera observar de la mejor manera y desde allí experimentar el fenómeno con los elementos necesarios para poder vivir mejor la experiencia. Vino mucha gente, desde extranjeros como de otras provincias, por la promoción que se realizó del evento científicamente y en San Juan turísticamente, sobre cómo y dónde sería la observación del fenómeno en nuestra provincia con mejor calidad. Así se dio, un día esplendoroso con nuestro sol brillando como siempre, por algo somos San Juan, tierra del bueno Sol. Y así se comportó, como un juego de las escondidas, con todos mirando cómo lo hacía con la luna. Tuve también la experiencia de la observación directa, pude compartirla con jóvenes, niños y mayores, todos entusiasmados y emocionados. En anterior nota comenté sobre las antiguas creencias de lo que un eclipse podía producir. Ahora solo era la recomendación de no mirarlo sin protección y todos obedecieron. Pero también creencias sobre lo que significa un eclipse en la actualidad, en un país vecino habían pronosticado catástrofes, en otros según me relataron astrónomos que vinieron, que también hay creencias que perduran en algunos pueblos. Pero está demostrado que no es tal. Es un especial y particular fenómeno de la naturaleza que lo hemos podido observar y compartirlo con muchos, que nunca habían estado en nuestra provincia. Se han ido encantados de ella y su gente, por la belleza y la atención recibida. Agradezcamos entonces a Dios, en este Siglo XXI, por la oportunidad que nos ha dado de disfrutar de un fenómeno y experiencia de ésta fortaleza y el compartir felices el momento vivido y la oportunidad de darnos a conocer como provincia y provincianos.